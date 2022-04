Le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, et le ministre chargé de l’administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, échangent une poignée de main après la signature de l'accord de défense entre le Maroc et Israël, le 24 novembre 2021.

© Copyright : DR

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, s’est entretenu au téléphone avec Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense nationale.

L’annonce de l’entretien a été faite par le ministre israélien sur son compte Twitter. «Je viens de parler avec mon ami, le ministre délégué à l'Administration de la défense nationale, SE Abdellatif Loudiyi. Dans l'esprit du Ramadan, j'ai adressé un message de paix et de prospérité au Royaume du Maroc. Notre discussion reflète les liens profonds et l'avenir radieux de nos nations», a écrit Benny Gantz.

Pour rappel, Loudiyi et Gantz avaient signé en novembre 2021, lors de la visite du ministre israélien au Maroc, un accord de coopération sécuritaire entre les deux pays qualifié d’historique.

Cet accord définit le cadre de coopération dans les domaines militaire, de sécurité et de renseignement, en créant des canaux officiels entre les services de renseignement et de sécurité des deux pays et en mettant en place le fondement juridique de la coopération industrielle et technique, des échanges de visites, de la formation et des exercices conjoints.

Plus récemment, fin mars dernier, une délégation israélienne, composée de hauts gradés de l’armée, avait effectué une visite au Maroc, la première du genre depuis la reprise des relations entre Rabat et Tel Aviv, en décembre 2020.

Un protocole d’accord en matière de défense avait été conclu à l’issue d’une série de rencontres avec les responsables militaires marocains, visant à encadrer la coopération militaire entre les deux pays. Le Maroc et Israël avaient par ailleurs convenu de créer une commission militaire mixte en vue de définir un plan d'action conjoint.