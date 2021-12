© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats arabes unis, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le roi Mohammed VI exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane et au peuple émirati frère de davantage de progrès et de prospérité sous la sage conduite du Président émirati.

A cette occasion, le Roi s'est félicité des liens de fraternité sincère unissant les deux peuples et du niveau distingué des relations bilatérales basées sur l'estime mutuelle, la coopération fructueuse et la solidarité agissante.

Le souverain a réaffirmé sa détermination à fructifier davantage ces relations et à les renforcer dans les différents domaines pour le bien des deux peuples frères.