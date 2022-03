next

Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Miyara a entamé, ce mardi 15 mars 2022, une visite de travail de trois jours aux Emirats arabes unis à l’invitation du président du Conseil national fédéral émirati, Saqr Ghobash.

Lors d’une rencontre à Abou Dhabi, le président de la Chambre des conseillers marocaine et le président du Conseil national fédéral émirati ont marqué leurs entretiens par la signature d’un accord prévoyant le développement de la coopération législative entre les instances des deux pays.

Cette visite de Enaam Miyara intervient quelques semaines après le déplacement de Saqr Ghobash au Maroc, où celui-ci a jeté les premiers jalons de cette coopération avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

A Abu Dhabi, Enaam Miyara a mis l’accent sur l’excellence des liens historiques qui unissent les deux pays et les deux chefs d’Etat. Il a souligné que la relation bilatérale s’inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud telle que prônée par le roi Mohammed VI. Le président de la Chambre des conseillers a également insisté sur l’importance de la coordination et de l’échange d’expertises entre les Parlements des deux pays, rappelant par ailleurs la récente création à Rabat du Forum parlementaire de coopération Sud-Sud, un regroupement des chambres du sénat issues d’Amérique latine, d’Afrique et du monde arabe.

Pour sa part, le président du Conseil national fédéral émirati, Saqr Ghobash, s’est félicité de la convergence de vues qu’ont les deux instances sur nombre de sujets. Il a exprimé le souhait de faire bénéficier le Conseil émirati de la «riche expérience et de l’expertise» dont bénéficie la Chambre des conseillers du Maroc.

Accompagné d’une délégation de sept membres, Enaam Miyara aura, durant son séjour, d’autres rencontres avec de hauts responsables émiratis.