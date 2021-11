Le Maroc réitère son appui "fort et constant" à la pleine souveraineté des Emirats arabes unis

Omar Hilale, représentant permanent du Maroc aux Nations unies.

© Copyright : DR

Le Maroc a réitéré, à New York, son appui “fort et constant” à la “pleine” souveraineté et à l'intégrité territoriale des Emirats arabes unis.