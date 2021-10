Les drapeaux du Maroc et du Chili.

Le 6 octobre 1961, le Chili a inauguré son ambassade au Maroc. Le point sur 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays.

Malgré la distance géographique -divisé par l'océan Atlantique et la région orientale de l'Amérique du Sud- le Chili et le Maroc célèbrent 60 ans d'une solide relation d'amitié (1961), caractérisée par un respect mutuel.



Au niveau politique, l'étape marquante dans les relations réside dans la visite d'Etat effectuée par le roi Mohammed VI à Santiago en décembre 2004. "C'était la première visite d'un monarque arabe et musulman dans notre pays", indique un communiqué de l'ambassade de Chili. En novembre 2016, à l'occasion de la célébration de la Conférence des Parties, à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22), la présidente Michelle Bachelet, à son tour, s'est rendue au Maroc, invitée par le Souverain.



Il faut également noter la visite officielle du ministre des Affaires Etrangères, Nasser Bourita, en juin 2019 à Santiago. De plus, ces dernières années ont été marquées par un échange intense de visites parlementaires, renforçant les relations bilatérales à travers la diplomatie parlementaire. En effet, les deux pays ont signé un accord de coopération parlementaire (janvier 2017) et un accord de dialogue interparlementaire (février 2020), instruments qui favorisent le dialogue politique entre les deux parties.

Pour le Chili, il est essentiel de promouvoir les échanges avec le Maroc. "Depuis 2015, le commerce bilatéral a considérablement augmenté, doublé presque à ce jour", indique l'ambassade en estimant qu'il est nécessaire d'aller de l'avant avec la signature d'un Accord de libre-échange (ALE). "Le Chili estime que le Maroc représente non seulement un marché important de plus de 36 millions de personnes, mais aussi la porte d'entrée de nos produits vers le continent africain", ajoute-t-on.

Le 10 octobre 2018, le mémorandum d'accord sur le commerce et les investissements Chili-Maroc a été signé à Rabat. Il réaffirme la volonté d’approfondir les relations économiques et commerciales, sur la base de la constitution d'une commission mixte sur le commerce et les investissements.

Six décennies après l'établissement des relations diplomatiques, "le Chili considère le Maroc comme un pays ami et partenaire stratégique dans la région, avec qui il existe diverses questions d'intérêt mutuel au profit des deux peuples."