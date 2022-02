Maroc-Allemagne: la fin d’un malentendu

Kiosque360. Le Maroc et l’Allemagne ont décidé de dissiper les malentendus et d’ouvrir la voie à une nouvelle ère de coopération, affirment le ministre des Affaires étrangères Nacer Bourita et son homologue allemande. Cet article est une revue de presse des quotidiens Al Ahdath et Al Akhbar.

Les relations maroco-allemandes entrent dans une nouvelle ère basée sur le respect mutuel et l’approfondissement de la coopération. C’est ce qui est ressorti des discussions qui ont eu lieu, mercredi dernier, entre le ministre des Affaires étrangères, Nacer Bourita, et son homologue allemande Annalena Baerbock. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 18 février, que cet entretien survient après les échanges de messages de sympathie entre le Roi Mohammed VI et le président allemand, Frank-Walter Steinmeier. Lesquels échanges ont balisé le chemin vers le réchauffement des relations entre Rabat et Berlin. Ces discussions, par visioconférence, entre les deux chefs de la diplomatie, ont permis de mettre en exergue les richesses des relations entre les deux pays. Les deux ministres se sont mis d’accord pour leur donner un nouveau souffle dans un esprit d’harmonie, de respect mutuel et de politiques efficaces. Dans un communiqué commun, les deux ministres ont annoncé qu’il allaient définir, dans les prochaines semaines, les grandes lignes visant le renouvellement et l’approfondissement du dialogue et de la coopération afin d’affronter les défis régionaux et globaux.

Le quotidien Al Akhbar qui traite le même sujet rapporte, dans son édition du vendredi 18 février, que les deux ministres ont exprimé leur intérêt mutuel pour des relations amicales et solides entre les deux pays. La cheffe de la diplomatie allemande a salué le retour de l’ambassadrice de Sa Majesté le Roi à Berlin tout en annonçant l’arrivée imminente du nouvel ambassadeur de la république fédérale allemande à Rabat.

Il faut rappeler que le Roi Mohammed VI avait reçu une lettre du président allemand, Frank-Walter Steinmeier, à l’occasion du nouvel an. Un communiqué du palais royal avait indiqué que le président allemand avait fait savoir dans son message que le Maroc avait connu de grandes réformes sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI. Le président a, en outre, exprimé le soutien fort et durable de l’Allemagne au formidable développement du royaume. Un développement, ajoute le président allemand, qui a permis au Maroc de devenir une plateforme importante d’investissement en Afrique pour les entreprises allemandes. Abordant la question du Sahara marocain, le président Frank-Walter Steinmeier a indiqué que l’Allemagne considère le plan d’autonomie d’initiative crédible et une bonne base pour arriver à un accord dans ce conflit régional.



Par Hassan Benadad