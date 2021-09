Le régime algérien recourt toujours à la vieille formule machiavélique, selon laquelle «la fin justifie les moyens», pour porter préjudice aux intérêts du Maroc, nuire à son intégrité territoriale et tenter de perturber ses canaux diplomatiques avec ses voisins.

Ainsi, la Mauritanie, liée au Maroc par des relations fraternelles, est toujours ciblée par les manœuvres de la désinformation algérienne. Ainsi, le moindre contact entre Alger et Nouakchott, quel qu'en soit le cadre, est investi pour y inclure l’affaire du Sahara marocain.

C’est ce qu’a fait dernièrement le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, qui a été reçu à Nouakchott, en qualité d'envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune, par le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani. En effet, juste après cette audience, le département algérien des Affaires étrangères a tenté de faire croire à l’opinion publique algérienne et dans les camps de Tindouf que le dossier du Sahara avait été abordé lors de cette rencontre.

Or, le communiqué officiel sanctionnant cette audience n'évoque aucunement le dossier du Sahara. La rencontre a constitué «une occasion de passer en revue les relations bilatérales et réaffirmer les liens fraternels et historiques entre deux pays et les deux peuples frères», fait savoir le communiqué. Le terme Sahara n’a donc pas même été mentionné dans le communiqué officiel et par l’Agence mauritanienne d’information, fait remarquer le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 21 septembre.

Autant dire que ce que laissaient entendre les déclarations des responsables algériens a été démenti sur place à Nouakchott par les médias et les responsables mauritaniens. Bien plus, l’AMI a relayé une déclaration du chef de la diplomatie algérienne qui ne fait même pas allusion à l’affaire du Sahara marocain.

D'ailleurs, poursuit le quotidien, le démenti a été on ne peut plus ferme lors de l’entretien téléphonique qu’a eu, dimanche, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avec son homologue mauritanien, Ismaël Ould Cheikh Ahmed. Selon l’agence d’information mauritanienne l'AMI, l’entretien a été «l’occasion pour les deux responsables de passer en revue les excellentes relations bilatérales. Dans ce contexte, les deux ministres ont exprimé leur grande satisfaction quant aux relations fraternelles et à la coopération entre les deux pays frères».

Ils ont également exprimé leur détermination à intensifier les contacts et les consultations permanentes pour servir les intérêts communs des deux peuples frères. Il s’agit là d’une réponse claire aux manœuvres que tentent désespérément les responsables algériens afin de perturber l’axe Rabat-Nouakchott.