© Copyright : DR

Kiosque360. La ministre de l’Économie, Nadia Fettah, appelle les experts-comptables à renforcer les mesures de veille envers les transactions des clients appartenant à des pays présentant des risques en matière de blanchiment d’argent. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la ministre de l’économie, Nadia Fettah, a demandé aux experts- comptables de dénoncer toute transaction financière suspecte.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 10 mai, qu’une circulaire de ce département a exigé des experts-comptables d’appliquer strictement les mesures de veille. Lesquelles mesures consistent à déterminer l’identité des clients habituels ou occasionnels, les parties liées par des relations d’affaires, les ordonnateurs ainsi que les personnes agissant au nom de leurs clients via des procurations. La circulaire incite, en outre, à vérifier, à travers des documents et des données fiables, les prérogatives qui leur sont attribuées par ces clients qu’ils soient des personnes morales ou physiques.

Les experts-comptables devront, par ailleurs, s’assurer que les opérations effectuées par les clients et les relations d’affaires sont conformes à leurs activités et aux risques qu’ils présentent. La ministre de l’économie les appelle à s’assurer de l’origine des fonds et leur destination tout en s’abstenant d’ouvrir des comptes bancaires anonymes ou portant des noms fictifs.

La circulaire appelle à prêter une attention particulière aux opérations réalisées par des personnes appartenant à des pays représentant des risques élevés en matière de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou ayant trait à des personnalités politiques exposées à des risques.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que la circulaire incite à prendre des mesures renforcées de veille sur les opérations effectuées par des clients non-résidents pour leur compte ou au profit des personnes morales ou physiques appartenant à des pays représentant les mêmes risques précités. Il s’agit aussi d’adopter une veille renforcée est exigée pour les personnalités politiques de nationalités marocaine ou étrangère qui occupent des postes de responsabilité public ou politique de haut rang que ce soit au Maroc ou à l’étranger.

La ministre de l’économie a demandé aux experts-comptables de conserver, pendant dix ans, les documents relatifs aux opérations réalisées par les clients habituels ou occasionnels notamment ceux inhérents aux transactions financières. Toujours selon la même circulaire, les experts-comptables sont tenus d’aviser l’Instance nationale des données financières de toute transaction financière suspecte. Ils devront, en outre, déterminer les biens enregistrés au nom de personnes, d’organisations, de bandes criminels ou de groupes dont les noms figurent dans les listes de l’ONU ayant trait au terrorisme et son financement ainsi que la prolifération des armes.