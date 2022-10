© Copyright : DR

Kiosque360. Les partis de l’opposition au Parlement ont appelé le chef du gouvernement à les associer aux grands dossiers du pays et à instaurer des canaux de communication et de concertation avec eux, avant d’introduire les projets de loi les plus importants dans le circuit législatif. Les détails dans cette revue de presse tirée d'Al Ahdath.

Le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a tenu, dans la matinée de mardi dernier, sa première rencontre avec les chefs des partis politiques de l’opposition représentés au Parlement. Cette réunion, restée protocolaire, a donné un aperçu général sur «les visions de l’équipe gouvernementale et de sa majorité parlementaire».

Il a été également question de «soulever les obstacles et les contraintes ayant entravé la bonne action gouvernementale en vue de concrétiser les engagements gouvernementaux pendant cette première année de mandat», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 27 octobre.

Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part «le premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachgar, le secrétaire général du Mouvement populaire (MP), Mohand Laenser, le secrétaire général du parti du progrès et du socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdellah et le premier secrétaire général adjoint du parti de la Justice et du développement (PJD), Jamaâ El Mouatassim, le chef du gouvernement n’a demandé aucun soutien pour le projet de loi de Finances 2023», indiquent les sources du quotidien.

De leur côté, poursuit le quotidien, «les leaders des partis de l’opposition ont formulé le souhait de voir ces rencontres prendre la forme d’un rituel, à l’instar des mandats précédents, afin d’instaurer des mécanismes de concertation autour des grands dossiers du pays et des projets de loi les plus importants avant de les introduire dans le circuit législatif habituel». A ce propos, la même source ajoute que le chef du gouvernement n’aurait pas rejeté cette proposition.

Dans un tweet publié sur sa page sur les réseaux sociaux, ajoute le quotidien, le chef du gouvernement a fait savoir que «cette première rencontre a été l’occasion de faire le point sur l’action gouvernementale au titre de la première année de son mandat et de débattre avec les représentants et les chefs de ces partis de leurs préoccupations en lien avec les priorités économiques, sociales et les droits humains».

Et de préciser que cette première rencontre s’est déroulée dans «une ambiance positive marquée par un respect mutuel», avant d’ajouter que les deux parties ont convenu de «renouveler leur rencontre afin de débattre de sujets spécifiques et d’ordre général concernant l’intérêt de la nation et des citoyens».