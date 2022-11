© Copyright : Présidence gabonaise

Le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience hier, jeudi 17 novembre 2022 à Libreville, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, porteur d’un message écrit du roi Mohammed VI, indique la présidence gabonaise.

Les échanges entre le chef de l'Etat gabonais et Younes Sekkouri, qui ont eu lieu en présence de Abdellah Sbihi, ambassadeur du Maroc au Gabon, «ont essentiellement porté sur les relations d'amitié et de fraternité qui lient les deux dirigeants et leurs peuples respectifs», souligne la présidence gabonaise sur son site officiel. Ali Bongo et Sekkouri ont par ailleurs «fait un tour d’horizon des dossiers bilatéraux entre les deux pays», ajoute le communiqué.

A cette occasion, le ministre marocain a fait part au président de la République du Gabon de la volonté du Maroc de partager son expérience dans tous les secteurs d’activités sollicités par le Gabon, poursuit le communiqué.

«C’est notamment le cas des domaines relatifs à la jeunesse, à la formation professionnelle, au digital, aux PME-PMI, entre autres, dans lesquels le Maroc a une expertise avérée», précise la présidence du Gabon.

Le Gabon et le Maroc entretiennent d’excellentes relations d’amitié et de coopération depuis plus de cinq décennies. Ces relations sont marquées par des visites réciproques d’officiels dans les deux pays, un cadre juridique exemplaire et par des investissements multiformes.