L’exercice militaire conjoint «Echange Air Maroc 2022» entre les Mirage 2000 de l’armée de l’air française et les Mirage F1 des Forces royales air, qui se tient dans le Royaume depuis le 16 mai dernier, s’achève ce vendredi 27 mai 2022. Voici les dernières images de cet évènement, publiées par l’ambassade de France à Rabat.

Clap de fin ce vendredi pour l’exercice militaire franco-marocain «Echange Air Maroc 2022» qui mobilise depuis le 16 mai dernier, dans la cinquième base aérienne de Benslimane, des Mirage 2000 de l’armée de l’Air et de l’Espace et des Mirage F1 des Forces Royales Air.

A cette occasion l’ambassadrice de France à Rabat, Hélène Le Gal, s’est rendue sur les lieux pour assister aux entraînements et saluer les représentants des deux armées.

Sur Facebook, l’ambassade de France à Rabat a souligné que cet exercice militaire conjoint était «l’occasion de renforcer la coopération avec le Maroc».

«Ensemble on est plus fort! Sous le ciel marocain, à travers les exercices menés chaque jour, le détachement français s’emploie à renouer les liens de coopération aéronautique militaire entre l’armée de l’Air et de l’Espace et les Forces Royales Air», a indiqué l’ambassade. «Actuellement, les entraînements réalisés avec deux vagues de départs par jour permettent de renforcer l’interopérabilité entre l’aviation de chasse française et marocaine», a ajouté la représentation diplomatique.

Dans le cadre de cet exercice, la France a déployé trois Mirage 2000D dans un détachement qui rassemble près de 80 aviateurs de diverses spécialités: pilotes, navigateurs officiers systèmes d’armes, mécaniciens, secrétaires, commandos, techniciens informatiques ou encore opérateurs renseignement.

«La 3e escadre de chasse de la BA133 de Nancy est au Maroc dix ans après le dernier exercice de l’armée de l’Air et de l’Espace au Maroc, en décembre 2012», pour participer à l’exercice militaire conjoint baptisé «Échange Air Maroc 2022», avait souligné le ministère français des Armées dans un communiqué.