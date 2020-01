© Copyright : DR

David Fischer, que le président Trump vient de nommer nouvel ambassadeur des États-Unis au Maroc, a plusieurs cordes à son arc: industriel automobile de renom, il se démarque aussi par son goût prononcé pour l’art et les actions philanthropiques.

«Je suis fier et honoré de représenter et de servir notre grand pays au Maroc». Telle a été la réaction de David Fischer à la décision du président Donald Trump de le confirmer en tant que nouvel ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Maroc.

À l’issue de sa prestation de serment, M. Fischer a tenu à assurer les 3.200 employés de sa firme automobile «Suburban», le plus grand groupe automobile privé du Michigan (Midwest) et l'un des plus importants des États-Unis, aux destinées de laquelle il présidait depuis maintenant quarante ans. "la collection Suburban et ses 3200 employés dévoués continueront de progresser vers des réalisations encore plus grandes en 2020 et au-delà", a-t-il en effet affirmé.

Issu d’une famille d’industriels, M. Fischer s’est démarqué par un goût prononcé pour les oeuvres philanthropiques, sa passion pour les arts et à la culture, particulièrement les Beaux-Arts et la musique.

Républicain convaincu, il agit plutôt «à gauche»! La population de Detroit, plus grande ville du Michigan, en garde ce souvenir affectueux d’un grand philanthrope. Avec son épouse Jennifer, il est en effet actif dans moult ONG telles que l'American Cancer Society, la Juvenile Diabetes Research Foundation et Forgotten Harvest. Les principaux bénéficiaires de ses efforts à but non lucratif sont Centraide, la Detroit Public Safety Foundation, le College for Creative Studies et l' Université du Michigan.

A cette vocation humaniste, M. Fischer conjugue un goût marqué pour les arts et la culture.



Il est directeur émérite du Detroit Institute of Arts et actif au Detroit Symphony et au Museum of Contemporary Art Detroit. Il siège également au conseil d'administration du College for Creative Studies et, en tant que président de campagne de l'initiative Creative Spirit sur le campus, il a dirigé le financement et la rénovation de son bâtiment historique "Argonaut". Il a reçu un doctorat honorifique en beaux-arts du CCS pour ses efforts.

En somme, autant d'atouts que le désormais nouvel ambassadeur américain ne manquera pas de mettre au service du raffermissement des relations avec le Maroc "allié", le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis en 1777, bien avant la Grande-Bretagne et d'autres pays européens.