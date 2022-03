Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, le 23 novembre 2021, à Rabat.

Kiosque360. Après un accord signé avec le ministère de l’Education nationale, les syndicats de l’enseignement ne comptent pas lâcher les contractuels jusqu’à leur intégration dans la fonction publique. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Ce 9 mars, le ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a tenu une réunion avec les représentants des syndicats d’enseignement les plus représentatifs pour discuter d’une série de dossiers, dont la révision du statut des fonctionnaires du ministère, relève le quotidien Assabah dans sa livraison du 11 mars.

S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’accord signé le 18 janvier dernier entre le ministère et les syndicats d’enseignement, cette rencontre était également l’occasion de mettre sur pied un comité de révision du statut des fonctionnaires du ministère de l’Education nationale.

D’après le quotidien, une première rencontre technique relative au statut des fonctionnaires du ministère est prévue le 16 mars. Toujours selon la même source, le comité de révision se réunira hebdomadairement si nécessaire en vue de parvenir à un accord final au terme du mois de juillet prochain.

Lors de cette rencontre tenue le 9 mars, le ministère de l’Education nationale a réitéré sa volonté de poursuivre le dialogue concernant les professeurs dits contractuels. Ces derniers, regroupés dans une coordination, campent sur leurs positions.

Pour rappel, les enseignants dits contractuels revendiquent l’arrêt définitif du recrutement par contrat via les Académies régionales d’éducation et de formation (AREF) ainsi que l’intégration des enseignants recrutés via cette procédure dans les statuts de la fonction publique.

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion, le Syndicat national de l’enseignement (SNE), affilié à la Confédération démocratique du travail (CDT), a annoncé que le ministère s’est dit prêt à ouvrir le débat avec les syndicats de l’enseignement autour du préscolaire et la situation de ceux qui y travaillent.

Dans une déclaration au quotidien Assabah, Abdelghani Raqi, secrétaire général du SNE, rapporte que le ministère a affirmé que le gouvernement est décidé à résoudre tous les dossiers à caractère social, précisant qu’il consacre 45 milliards annuellement pour résoudre ceux relatifs à la famille de l’enseignement.

Abdelghani Raqi espère ainsi que le dialogue amorcé entre les syndicats et le ministère parviendra à résoudre tous les dossiers, notamment ceux liés aux enseignants dits contractuels. D’après Assabah, le département dirigé par Chakib Benmoussa n’a pas encore livré sa vision concernant ce dossier, exposant jusque-là sa volonté de mettre en place un statut unifié.