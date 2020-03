© Copyright : DR

Kiosque360. Les services de renseignement algériens portent atteinte à la liberté des Marocains vivant dans les deux présides occupés de Sebta et Melilla.

Les Marocains des deux présides occupés de Sebta et Melilla sont souvent harcelés par les services de renseignement algériens, qui les traquent et entravent, ce faisant, leur liberté. Les services algériens semblent d'ailleurs suivre une feuille de route bien tracée par les généraux d’Alger, rapporte le quotidien Assabah dans son édition de ce mardi 3 mars.

Ainsi, soulignent les sources du quotidien, rien n’échappe à ces services qui se sont renforcés, ces derniers temps, dans les deux présides occupés. Pie encore, ajoutent-elles, les services algériens, qui organisent impunément leurs réunions dans des palaces de Melilla et Sebta, agissent et manœuvrent en toute liberté au vu et au su des autorités espagnols. Leur mission consisterait à récolter le maximum d’informations sur les Marocains qui militent au sein des associations de défense des droits humains et de la société civile.

Vendredi dernier, fait remarquer le quotidien, des éléments des services algériens se sont infiltrés dans une réunion organisée par des Marocains. Ainsi, le menu des rencontres, ainsi que l'identité des participants et de leurs proches, leur adresse, leurs connexions associatives, culturelles et autres, ont été relevés par les services de renseignement algériens.

Ces radars du voisin de l’Est s’intéressaient également aux déplacements des ressortissants marocains. La même source ajoute que, chaque jour, les défenseurs de la marocanité du préside occupé de Melilla subissent des pressions de la part des services algériens.