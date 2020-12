© Copyright : DR

Kiosque360. Les partis politiques ont accueilli avec une grande satisfaction la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Les directions de ces partis ont tous rendu hommage à la clairvoyance du roi Mohammed VI et son soutien contant à la cause palestinienne.

Les réactions officielles des partis politique marocains se sont succédés après la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du lundi 14 décembre, que ces partis ont tous salué la décision américaine qu’ils considèrent comme un pas historique, de nature à renforcer la position du Maroc sur ses Provinces du Sud. C’est ainsi que le secrétariat général du PJD a estimé que l’annonce de la présidence américaine était d’une grande importance car elle confirmait la souveraineté marocaine sur son Sahara, et consolidait la position du Maroc dans la communauté internationale. Cette annonce accentue, de plus, l’isolement des ennemis de l’intégrité territoriale du royaume. La direction du parti islamiste a, par ailleurs, rendu hommage à la direction clairvoyante et visionnaire du roi Mohammed V, qui a été ponctuée par les réalisation historiques et les transformations stratégiques que connaît la cause nationale.

La direction du parti a, de plus, salué les positions constantes et continues du roi Mohammed VI, président du comité Al-Qods, dans la défense des droits du peuple palestinien. De leur part les membres du bureau politique du PAM ont exprimé leur fierté face à la décision historique prise par les Etats-Unis confirmant ainsi la justesse et la rectitude de la position marocaine.

Cette décision américaine, ajoute la direction du PAM, conforte le droit du Maroc sur son Sahara après des décennies de mobilisation sous l’égide de feu le roi Hassan II et les actions sages et continues du roi Mohammed VI. Les membres du PAM ont exprimé leur grande estime au souverain après son annonce claire et franche, confirmant que le Maroc mettait la cause palestinienne au même niveau que celle du Sahara marocain.

Le quotidien Al Massae indique que de son côté que le comité exécutif de l’Istiqlal a accueilli avec une grande satisfaction la décision historique des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, ainsi que la confirmation de la position constante du royaume vis-à-vis de la cause palestinienne. La direction de l’Istiqlal a rendu hommage à l’approche sage, clairvoyante et équilibrée du roi Mohammed VI en réitérant la position constante et inébranlable du Royaume à poursuivre la défense de la cause palestinienne.

Les istiqlaliens ont tenu à valoriser les dimension souveraines et stratégiques de cette décision, émanant d’une puissance mondiale, de surcroît membre du Conseil de sécurité, et son impact sur l’instauration de la stabilité, de la sécurité et du développement dans la région. Ce faisant, ajoute la direction du Parti de l'Istiqlal, cette reconnaissance constitue un tournant historique et crucial dans les relations entre les Etats-Unis et le Maroc, ainsi qu'une victoire pour le choix de la solution politique prônée par le Royaume pour le Sahara marocain.