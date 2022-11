© Copyright : DR

Kiosque360. Une délégation française composée de parlementaires et d’élus a rencontré, samedi dernier, les membres du groupe d’amitié parlementaire Maroc-France. Au menu: le dégel des relations diplomatiques entre les deux pays. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le président du groupe d’amitié parlementaire Maroc-France, Habib El Malki, a posé les jalons des relations entre les deux pays, dans la perspective de lever les ambiguïtés qui ont perturbé, ces derniers temps, la sérénité de l’axe Rabat-Paris. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 7 novembre, qu’El Malki a présidé, samedi, au siège de la Chambre des représentants, une réunion entre le groupe d’amitié et une délégation de parlementaires et d’élus français. Cette délégation conduite par le vice-président du Sénat français, Vincent Delahaye, est en visite au Maroc à l’initiative du Cercle Eugène Delacroix. Au cours de cette rencontre, El Malki a rappelé les liens historiques qui unissent le Maroc et la France en rappelant les grands sacrifices des soldats marocains et leur contribution distinguée à la libération de la France pendant la deuxième guerre mondiale.

Il a, en outre, indiqué que les relations multidimensionnelles entre les deux pays couvrent les aspects humains, civilisationnels, économiques et sociaux. Et El Malki de mettre l’accent sur «les réformes et les grands chantiers que connaît le Royaume sous la conduite éclairée de SA Majesté le Roi, ainsi que le développement intégré des différentes régions, dont les provinces du sud. Sans oublier la politique suivie par le royaume dans la consolidation de la coopération Sud-Sud et sa contribution à l’instauration de la paix et la stabilité dans la région du bassin méditerranéen et en Afrique».

Le quotidien Assabah souligne que, de son côté, le vice-président du Sénat français, Vincent Delahaye, indique que le Maroc «représente un partenaire d’une grande importance pour la France en Afrique et au Maghreb», tout en saluant le développement remarquable que connaissent les provinces du Sud, notamment la ville de Dakhla. Il a, en outre, souligné que le Maroc constitue «un portail vers l’Afrique et qu’il faut rehausser davantage le niveau des relations bilatérales de manière à ouvrir de nouveaux horizons de coopération servant les intérêts des deux pays».

Les membres de la délégation française ont, pour leur part, insisté sur la solidité des relations maroco-françaises, tout en rappelant que le royaume est le premier partenaire économique de la France en Afrique et que la communauté française vivant au Maroc frise les 100.000 Français. Ils ont, par ailleurs, salué le leadership du royaume dans le domaine des énergies renouvelables, la lutte contre le impacts négatifs du changement climatique et le combat contre le terrorisme. Il faut rappeler que ces activités parlementaires ont coïncidé avec l’annonce d’exercices militaires conjoints entre les armées des deux pays dans la région d'Oukaimeden, entre le 9 et 25 octobre.