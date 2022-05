© Copyright : le360

Au cours du premier forum international organisé à Dakhla du 27 au 30 mai 2022, Zahra Haidar, présidente de l'association Sahraouie pour la Solidarité et la sensibilisation au projet d'autonomie et de développement durable en France a assuré que tous les Marocains des camps de Tindouf souhaitaient rentrer au Maroc.

«Le Maroc a remporté de grandes victoires dans le dossier du Sahara Marocain», a déclaré Zahra Haidar, militante en France, et présidente de l’Association Sahraouie pour la solidarité et la sensibilisation au projet d’autonomie et de développement durable, au cours du premier forum international à Dakhla, qui a lieu depuis le 27 mai dernier et qui s'achève ce 30 mai 2022.

«Le Maroc a obtenu le soutien de plusieurs pays en reconnaissance du sérieux, de l’importance et du réalisme du projet d’autonomie», a aussi expliqué Zahra Haidar, au cours de cette manifestation dédiée aux différents aspects que revêt l’initiative d'autonomie des Provinces du Sud.

L’interlocutrice a surtout précisé, au cours de son intervention, que tous les Marocains qui sont détenus et séquestrés par le Polisario dans les camps de Tindouf souhaitent en fait rentrer dans leur pays, mais qu'ils étaient confrontés aux menaces et aux exactions des séparatistes.

Cette militante associative a aussi rappelé que les cadres du Polisario trafiquaient les statistiques, en livrant une évaluation faussée du nombre de Marocains qui se trouvent actuellement dans les camps de Tindouf, la plupart des personnes qui y vivent actuellement provenant en fait de pays limitrophes.