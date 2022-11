© Copyright : DR

C’est une étape importante que vient de franchir le projet stratégique du Registre national de la population (RNP), avec le démarrage des inscriptions dans les zones pilotes comme la ville de Salé. Dans son édition du lundi 7 novembre et à travers un reportage-terrain, Assabah propose, dans on édition du 7 novembre, une plongée au cœur de ces premiers jours de l’opération.

Et comme on pouvait s’y attendre pour une opération de cette envergure, et même si les services du ministère de l’Intérieur ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour sa réussite, il n’en demeure pas moins que des difficultés ont été rencontrées lors de ces premiers jours des inscriptions.

Comme le rapporte le journal, il y a dans un premier temps les quelques bugs constatés au niveau du système mis en place pour prendre en charge les inscriptions. La même source explique que cela est principalement dû à la forte pression qu’il a subi en raison de l’engouement important des habitants de Salé pour ces inscriptions. Pour gérer cette situation, certains arrondissements ont mis en place un dispositif basé sur la prise de rendez-vous afin d’éviter les périodes de rush. Sue ce point, Assabah note que des catégories différentes de la population dont des personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques se ruent sur les cybercafés pour remplir les fiches de renseignements. Leur démarche est motivée par leur espoir de bénéficier des programmes de soutiens sociaux que devraient mettre en place les pouvoirs publics, en s’appuyant sur les données du RNP.

Sur un autre registre, cette opération est accompagnée de rumeurs et de fausses-informations qui entravent son bon déroulement. Un élu local et des acteurs de la société civile ont, dans ce cadre, confié à Assabah que le gouvernement est appelé à multiplier ses efforts en matière de sensibilisation et d’explication, afin de permettre aux habitants d’être au même niveau d’information et éviter que les fausses-rumeurs ne provoquent d’autres problèmes d’organisation de l’opération.

Comme le rappelle la même source, le RNP vise à inscrire l’ensemble de la population, y compris les enfants, les nouveaux nés et les résidents étrangers au Maroc. Il permettra, entre autres, d’identifier les populations qui pourront bénéficier des programmes sociaux.