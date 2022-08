© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Plusieurs militants proches de Nizar Baraka et des Ould Errachid ont assuré que «la page des divergences vient d’être tournée», au sein de l'Istiqlal qui se prépare désormais à son congrès ordinaire prévu début de l'année prochaine.

«Nous n’avons plus de divergences. La sagesse et l’apaisement ont prévalu», a assuré Mohamed Zidouh, membre influent du conseil national de l’Istiqlal, dans un entretien avec Le360. «Il y avait une orientation interne qui plaidait en faveur de 27 propositions et une autre qui s’opposait à cette vision», a rappelé Mohamed Zidouh, conseiller parlementaire qui préside la commission parlementaire mixte d’amitié entre le Maroc et la France.

Il faut rappeler que les divisions internes ont éclaté, dernièrement, au sein du parti lorsque le courant dit des Ould Errachid, le chef de l’Istiqlal dans les provinces sahariennes, a été accusé d’avoir voulu imposer ces 27 mesures appelées à «donner un nouveau souffle» au parti de la balance. Ces propositions de mesures portaient sur la réduction des membres du conseil national et la fin de la participation des députés et des conseillers parlementaires au sein conseil national amendé.

Mais rapidement, une contestation de la part des proches de Nizar Baraka, secrétaire général du parti, a finalement débouché sur un débat qui s’est soldé par une réconciliation interne.

«Les divergences de vue sont considérées au sein du parti comme une dynamique qui anime l’action politique de l’Istiqlal, un parti historique, qui puise sa force dans son unité et sa diversité», a argumenté Mohamed Zidouh.

«Les gens qui disent maintenant que des obstacles internes subsistent encore sont des personnes qui ignorent tout sur le parti et sur le sens élevé de la préservation de son union», a martelé Mohamed Zidouh.

Ce dernier assure «qu’aucun nuage ne plane non plus au-dessus du travail des groupes parlementaires istiqlaliens à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers». Selon lui, le retour de Noureddine Mediane -après sa réélection récente à Al Hoceïma- à son poste de président du groupe à la Chambre des députés a impulsé une nouvelle dynamique à cette structure contrairement aux fausses allégations.

«J’estime qu’il n’y a pas de confrontations politiques internes entre différents courants, mais des échanges de point de vue», a souligné ce dirigeant avant de conclure que «l’Istiqlal s’est engagé dès à présent à préparer son prochain congrès prévu au début de 2023».