Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Abdelhak El Khiame.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde affliction la nouvelle du décès de Abdelhak El Khiame, ancien directeur du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), que Dieu l'accueille dans Son vaste paradis parmi les vertueux.

En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à l’ensemble de leurs proches, ainsi qu’à ses amis et à la famille de la Sûreté nationale, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant d'entourer le défunt de Son infinie miséricorde et de leur accorder patience et réconfort.

Le Souverain dit Se remémorer les qualités du défunt qui a fait preuve, tout au long de son honorable parcours professionnel de dévouement, d'altruisme et de patriotisme sincère au service de l'intérêt général, en mettant à contribution ses compétences pour assumer, avec honnêteté et responsabilité, les différentes missions sécuritaires qu'il a assurées dans un attachement indéfectible aux constantes et sacralités de la Nation. Sa Majesté le Roi dit partager avec les membres de la famille du défunt leurs sentiments en cette pénible épreuve, la volonté divine étant imparable, implorant le Très-Haut de rétribuer amplement le défunt pour les services rendus à sa Patrie.