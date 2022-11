© Copyright : DR

Kiosque360. La plupart des collectivités territoriales ont recours aux crédits du Fonds d'équipement communal (FEC) pour financer leurs projets. Leurs dettes envers ce dernier ont atteint 26 milliards de dirhams. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Le Fonds d'équipement communal (FEC) a reçu, jusqu’à fin septembre 2022, des demandes de crédit, émanant des collectivités locales dont le montant total dépasse les 26 milliards de dirhams. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 9 novembre, que ces prêts sont destinés à financer les projets et les programmes que les bureaux dirigeants de ces collectivités comptent réaliser dans les cinq prochaines années.

Il faut préciser que les collectivités territoriales sont tributaires du financement de cette banque publique. Les recettes propres et transférées des régions et des communes ne suffisent pas pour couvrir les dépenses de fonctionnement et à leur tête les salaires des fonctionnaires.

Le FEC a libéré, jusqu’à fin septembre, un total de 1,8 milliard de dirhams sous forme d’engagement de paiement au profit d’un grand nombre de collectivités locales. Il faut préciser que parmi ces collectivités surendettées, il y a le Conseil de la ville de Casablanca qui rembourse chaque année des millions de dirhams au FEC. L’encours des crédits consentis, depuis des années, par le FEC en faveur des collectivités locales représente 26 milliards de dirhams.

Al Akhbar souligne que les nouveaux bureaux élus s’engagent à s’acquitter annuellement de leurs dus selon les échéances convenues dans des contrats et des conventions. Cependant, les crédits contractés par les collectivités locales ont augmenté de 10 milliards de dirhams en comparaison avec l’année 2020. Une hausse qui s’explique par l’adhésion des élus à la dynamique de la relance que connaît le Maroc après la période du Covid-19 ainsi que leur désir d’accélérer le rythme des projets et des programmes qui ont des retombées bénéfiques sur les habitants.

Les facilités et les garanties ainsi que la rapidité du financement qu’offre le FEC encouragent les collectivités locales à recourir à plus de crédits pour financer leurs projets d’équipement et d’investissement. A noter que ce fonds contribue au financement de différents secteurs qui relèvent des prérogatives des collectivités territoriales. Il s’agit notamment de la réhabilitation des infrastructures, le transport urbain, le désenclavement du monde rural, l’électrification, l’accès à l’eau potable et le développement des zones d’activités économiques…