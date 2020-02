© Copyright : DR

Kiosque360. La position du Maroc en tant que principal fournisseur du marché espagnol en fruits et légumes ne serait pas du goût de certains lobbies qui roulent à l’encontre des intérêts des deux royaumes. Ces parties mobilisent des agriculteurs pour déclarer la guerre aux produits marocains.

Les produits marocains font l’objet d’une véritable guerre. Sur l’autoroute A4 de la ville d’Almeria, dans le sud de la péninsule ibérique, des camions transportant des légumes et fruits en provenance du Maroc vers le marché espagnol et l’Union européenne ont été, mardi, la cible d’attaques d'inconnus mobilisés en bandes criminelles. Ces actes criminels sont intervenus après d’autres opérations orchestrées sur les lieux, notamment devant des dépôts de stockage de produits marocains dans le sud de l’Espagne, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce jeudi 27 février.

Ces opérations, précisent les sources du quotidien, ont pris des proportions alarmantes puisque leurs auteurs sont allés jusqu’à scander des slogans à connotation raciste à l’encontre du Maroc et des exportateurs marocains. Ce qui a poussé ces derniers à monter au créneau pour demander à être protégés, comme ils protègent leurs homologues espagnols sur le territoire marocain.

S’appuyant sur des médias espagnols, le quotidien fait savoir que ces actes criminels et racistes seraient commandités par des producteurs locaux qui visent le monopole du marché espagnol et seraient lésés par la concurrence et la qualité des produits marocains. Ce constat hallucinant a également été dressé par le quotidien Al Massae qui, dans son édition du même jour, précise que des camions chargés de légumes et fruits en provenance de la région du Souss vers l’Union européenne ont été saccagés sur l’autoroute A4, dans le sud de l'Espagne. Ce spectacle désolant a fait le tour de la Toile dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux, ajoutent les sources du quotidien.

Tout ceci aurait donc pour cause le fait que les agriculteurs espagnols n’arrivent pas à faire face à la concurrence des produits marocains au sein de l’Union européenne. De même, ajoutent les sources du quotidien, certains agriculteurs espagnols n’acceptent pas que le Maroc soit le principal fournisseur de l’Andalousie avec 32.400 tonnes de fruits et légumes en 2013 et 62.100 tonnes en 2018. Un trend haussier qui gêne les producteurs locaux.

De plus, indique Al Ahdath, la Fédération espagnole des associations de producteurs exportateurs de fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes (FEPEX) a révélé que le Maroc avait consolidé sa position en tant que principal fournisseur du marché espagnol en fruits et légumes. Entre janvier et mars 2019, la valeur des exportations marocaines sur ce segment a atteint 264 millions d’euros. Ces importations depuis le Maroc sont en hausse depuis plusieurs années, souligne la FEPEX qui note que le royaume continue de renforcer, année après année, sa position de premier fournisseur étranger de l’Espagne en fruits et légumes. Ce qui gêne les producteurs espagnols. Mais ces transactions sont cadrées par l’accord de libre-échange qui lie le Maroc à l’Union européenne.