Les accusations, sans preuve, de l'armée algérienne contre le Maroc et Israël peuvent-elles faire diversion au Hirak?

Les accusations, sans preuve, de l'armée algérienne contre le Maroc et Israël peuvent-elles faire diversion au Hirak? Choix Oui Non Sans avis Oui 18% 18% Non 80% 80% Sans avis 3% 3%

Le 22 février 2021, les Algériens commémorent le deuxième anniversaire du Hirak, mouvement de protestation qui réclame un Etat civil et non militaire. Pensez-vous que les accusations, sans preuve, de l’armée algérienne contre le Maroc et Israël pourraient faire diversion à ce mouvement populaire?