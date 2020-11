© Copyright : DR

Si la grande muette est sortie de sa réserve en émettant un communiqué sur son intervention à El Guerguarate, c’est que la situation est très grave. Et peut même évoluer.

Quand c’est l'état-major général des Forces Armées Royales qui diffuse un communiqué, c’est que l’heure est grave. La grande muette n’est pas du genre à sortir de sa réserve légendaire pour des futilités. Même quand il s’agit d’activités des hauts gradés, les Forces armées royales laissent souvent cette politesse à l’Administration de la défense nationale, pour diffuser l’information au public. C’est d'ailleurs le cas quand il y a des rencontres avec les délégations militaires étrangères. Le tout dernier communiqué signé par l’état-major des Forces armées royales –retraçable sur le web– remonte en effet à novembre 2017. Il annonçait, à l’époque, le décès du général de Corps d’armée Abdelhak El Kadiri.

En communiquant sur la crise d’El Guerguerate, les FAR donnent une indication sur la gravité de la situation. Leur intervention menée, dans la nuit du jeudi à ce vendredi, pour créer un cordon de sécurité au niveau d’El Guerguerate s’est déroulé sans accrochages. Les FAR espèrent d’ailleurs ne pas en arriver là, mais préviennent à leur manière que tout est possible. "Cette opération non offensive et sans aucune intention belliqueuse se déroule selon des règles d’engagement claires, prescrivant d’éviter tout contact avec des personnes civiles et de ne recourir à l’usage des armes qu’en cas de légitime défense".

En d’autre termes, si la milice armée du Polisario s’aventure à mettre à exécution sa menace de répliquer «à l’entrée de tout élément militaire, sécuritaire ou civil marocain», elle trouvera, en face, des Forces armées royales déterminées à défendre, par tous les moyens, l’intégrité territoriale. La défense de l’intégrité territoriale est l’une des principales missions des FAR. L’opération menée à El Guerguerate participe de cette mission de défense du territoire national. C’est ce qui explique cette prise de parole de la grande muette.