Kiosque360. Le Roi Mohammed VI s’est distingué pendant toute l’année 2021 par sa sagesse, sa clairvoyance et son sens élevé de l’anticipation aussi bien dans la gestion de la pandémie que dans la conduite de la diplomatie. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Il est indéniable que le Roi Mohammed VI est la personnalité la plus marquante de l’année 2021 comme le souverain l’a été à chaque fin d’année de son règne. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 31 décembre, que le souverain se distingue d’abord par sa noblesse, sa clairvoyance et sa sagesse. Des vertus qui lui permettent de veiller à la continuité des réformes structurelles et de consolider une présence très influente sur la scène diplomatique régionale et mondiale. Si le royaume a réussi dans le choix de la campagne de vaccination, tout le mérite revient au Roi qui a fait de la santé des citoyens la priorité des priorités.



Ses relations internationales ont permis à notre pays de disposer de doses de vaccin anti-Covid-19 conformément à un calendrier précis. Auparavant, le souverain a été le premier à contribuer au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus «Covid-19» qui a mobilisé plus de 30 milliards de dirhams. La vision royale ne s’est pas limitée à l’urgence de la lutte contre la pandémie car elle a, aussi, anticipé ses répercussions économiques en mettant sur les rails la généralisation de la protection sociale. En parallèle, la diplomatie marocaine a continué à glaner des points sur plusieurs fronts, aussi bien à l’échelle régionale, continentale que mondiale.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que la présence politique et économique du royaume en Afrique a été ponctuée par des résultats probants. C’est ainsi que plus de 26 représentations diplomatiques et consulaires ont été ouvertes dans nos provinces du sud, le projet du gazoduc Maroc-Nigéria avance doucement mais sûrement et les partenariats avec les amis africains suivent normalement leurs calendriers de réalisation.

D’autant plus que la vision royale sur la coopération sud-sud s’est transformée en un principe ancré que partagent de nombreux grands dirigeants du continent. Autant dire que le retour du Maroc à l’Union africaine a été un choix pertinent qui a consolidé le poids et le leadership du royaume dans ses relations avec ses partenaires africains.

Il va sans dire que la pondération de la vision royale, qui s’exprime via la diplomatie marocaine, constitue une exception aussi bien par son indépendance que par son efficacité. En attestent ses excellents résultats et la forte crédibilité acquise par le Maroc à travers sa coopération avec ses partenaires dans les domaines de la sécurité et de l’immigration. En politique interne et malgré les conditions d’urgence sanitaire, les chantiers de réforme ne se sont pas arrêtés dans le royaume.



C’est un progrès que nous devons à la vision d’un leader de cœur, réaliste et doté d’un sens élevé de l’anticipation. Sans aucun doute, le Roi de ce pays béni est la personnalité la plus marquante de l’année, qui n’a cessé de nous envoyer des messages d’optimisme en 2021.