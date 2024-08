Le roi Mohammed VI félicite le souverain de Malaisie à l’occasion de la fête nationale de son pays

Dans ce message, le roi Mohammed VI exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au souverain de Malaisie et de davantage de progrès et de prospérité au peuple malaisien.

Le Souverain se réjouit des relations fraternelles basées sur l’amitié, la solidarité et l’estime mutuelle entre les deux pays, faisant part de sa détermination à œuvrer de concert avec le sultan Ibrahim Sultan Iskandar pour renforcer la coopération bilatérale et l’élargir à tous les domaines, afin de servir l’intérêt commun des deux nations et les liens étroits entre les peuples de la Oumma islamique.