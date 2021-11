© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays.

Dans ce message, le Roi exprime, en son nom et au nom du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs à Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et au peuple frère de Mauritanie.

Le souverain a saisi l'occasion de cette missive pour exprimer au président mauritanien sa haute considération des liens de fraternité sincère et d'estime mutuelle liant les deux peuples frères.

Le roi Mohammed VI a aussi réitéré sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président mauritanien pour consolider les relations de solidarité agissante et de coopération constructive entre les deux pays voisins, et d'en élargir les perspectives au service de leurs intérêts communs.