Le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’Etat-major général des FAR, adresse un ordre du jour à l’armée à l’occasion de son 67ème anniversaire

Le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR). . MAP

En voici la traduction:

«Louange à Dieu, que la prière et la bénédiction soient sur le Prophète, sa famille et ses compagnons, Officiers, officiers du rang et militaires du rang,

En ce jour glorieux, qui coïncide avec le soixante-septième anniversaire de la création des Forces Armées Royales, Nous adressons à vous tous Nos sincères félicitations, associées à Notre profonde sympathie et satisfaction en cette heureuse occasion, tout en vous exprimant Notre grande joie et plein contentement pour les actions louables que vous avez accomplies et que vous accomplissez pour la défense des constantes de la Nation et de ses sacralités, ainsi que pour les qualités de soldat et de véritable et authentique citoyen, qui ont toujours été les vôtres et demeurent ancrées dans l’histoire du soldat marocain, pleine de gloires et d’héroïsme.

Les tâches que vous effectuez, la volonté sincère et la négation de soi dont vous faites preuve pour défendre la Patrie et son intégrité territoriale, fidèles au serment de la Marche Verte, sont les motifs de Notre fierté et de Notre estime à votre égard et envers les missions louables confiées aux membres des Forces Armées Royales, toutes composantes confondues, terrestre, aérienne, navale et Gendarmerie Royale, qui veillent, nuit et jour, sur l’intégrité territoriale du Royaume et défendent, avec détermination et résilience, les sacralités de la Patrie.

Officiers, officiers du rang et militaires du rang,

La capacité de se projeter dans l’avenir ainsi que la nécessité de s’adapter aux développements imprévus et d’accomplir des tâches multiples et variées, en toute circonstance et en tout temps, exigent, en exécution des Ordres de Notre Majesté, un travail continu pour développer le système de planification et de commandement avec l’activation d’un large réseau de moyens de communication et d’information afin de réaliser les principales missions, avec discipline et professionnalisme.

Les mutations géostratégiques qui s’opèrent sur la scène internationale vous imposent, outre une vigilance constante et une adaptation continue, d’adopter une approche rationnelle, tant qualitative que quantitative, afin de renforcer les capacités défensives, opérationnelles et logistiques de Nos Forces, ainsi que de se doter des moyens techniques modernes dans des domaines aussi sensibles que la gestion des opérations et les systèmes de défense, de surveillance et de digitalisation, ce qui requiert une préparation et une qualification de l’élément humain pour accompagner les changements. Dans ce contexte, et en plus des programmes de développement et de recherche scientifique lancés en partenariat avec les universités et instituts marocains en vue d’adhérer à la dynamique de développement que connaît l’industrie nationale, Nous avons donné Nos Ordres pour la création du Centre Royal des Etudes et Recherches de Défense relevant du Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur, à qui Nous avons confié la mission de contribuer à la consécration de l’approche stratégique dans le traitement des problématiques et enjeux du système de défense et de sécurité, dans ses dimensions globales, et de créer un espace des compétences analytiques, civiles et militaires.

Officiers, officiers du rang et militaires du rang,

La volonté résolue de Notre Majesté d’asseoir les fondements de la fraternité, de la solidarité et de la paix, sur les plans régional, continental et international, considérée comme un facteur principal de renforcement des liens de coopération militaire bilatérale et multilatérale, a permis d’entretenir des relations structurelles solides avec les différents partenaires et amis, ce qui a grandement contribué à renforcer Notre système de défense et à consolider le capital de Nos Forces Armées, en tant que partenaire fiable dans l’instauration de la sécurité et la diffusion des valeurs de tolérance et de paix, conformément aux conventions internationales.

Conformément à Notre souci de consacrer et de consolider cette démarche, les Forces Armées Royales ont poursuivi leur ouverture sur leur environnement extérieur, qui se manifeste à travers l’intensification des partenariats avec les armées des pays amis, la participation agissante des contingents marocains aux opérations de maintien de la paix, et le renforcement de l’appui aux pays africains frères dans le domaine de la formation et de l’entraînement dans Nos instituts et écoles militaires.

Officiers, officiers du rang et militaires du rang,

La persévérance constante et la mobilisation permanente, dont vous avez toujours fait preuve, ne font que renforcer Notre détermination à poursuivre l’effort et l’action afin que vous puissiez disposer des moyens nécessaires pour mener à bien vos multiples tâches. Il faut, à ce titre, saluer les efforts louables que vous déployez, avec toutes vos composantes, ainsi qu’avec vos homologues de la Sûreté Nationale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile et des Administrations Territoriales, dans les domaines de la gestion des urgences, du secours et de la solidarité sociale.

Alors que Nous vous saluons pour ce grand esprit de discipline, de détermination et de persévérance au cours de toutes vos interventions sur le terrain, Nous tenons également à vous exprimer Notre fierté pour votre mobilisation continue dans l’accompagnement de la formation d’une nouvelle promotion d’appelés au service militaire, auquel Notre Majesté attache une attention particulière afin d’en garantir le succès et d’atteindre ses nobles objectifs.

En exécution de Nos Hautes Instructions, les Forces Armées Royales ont mobilisé, à cet effet, toutes leurs capacités et leurs cadres militaires, dans le cadre d’un partenariat actif avec les administrations publiques et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail.

Nous avons veillé, lors du rétablissement du service militaire, à ce que les conscrits reçoivent une formation portant aussi bien sur l’expertise militaire de base que sur la qualification professionnelle, ce qui les aidera à affûter leurs capacités techniques, physiques et psychologiques, ainsi qu’à les qualifier pour se projeter dans l’avenir avec espoir, confiance et discipline, et êtres dignes de participer activement à la renaissance économique et sociale de la Patrie.

Officiers, officiers du rang et militaires du rang,

Comme chaque année, en cette mémorable occasion, Nous nous remémorons l’ensemble des épopées historiques menées par Nos Glorieux Ancêtres et Nos braves Héros, à leur tête Notre Grand-Père, Sa Majesté le Roi Mohammed V et Notre vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu sanctifie leurs âmes, ainsi que Nos valeureux martyrs, qui ont sacrifié ce qui leur est de plus cher pour la liberté et la gloire de la Patrie.

Ceux-ci doivent vous servir de modèle, dont vous devriez tirer les leçons, vous inspirer et suivre la voie. Que Dieu vous bénisse tous, guide vos pas, couronne de succès vos actions, et vous préserve comme un bouclier protecteur et un rempart infranchissable de Notre Patrie, fiers de ses valeurs suprêmes sur lesquelles a été fondée la famille des Forces Armées Royales, et de votre loyalisme constant à votre Chef Suprême, et toujours attachés à votre devise sacrée et éternelle: Dieu - la Patrie - le Roi».