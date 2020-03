© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a lancé, ce lundi 2 mars à Fès, le programme de valorisation des activités économiques et d’amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès (2020-2024).

Il s’agit d’un programme de nouvelle génération qui vise la sauvegarde et la pérennisation des métiers traditionnels et la promotion des conditions de vie des citoyens.

Ce programme, qui mobilise des investissements de l’ordre de 670 millions de dirhams (MDH), témoigne de la volonté constante du roi de préserver le cachet architectural et historique de la médina de Fès et de promouvoir le rayonnement de cette Cité millénaire, inscrite en 1981 au patrimoine mondial de l'Humanité par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

Il illustre également la haute sollicitude dont le souverain n’a eu de cesse d’entourer les anciennes médinas des différentes villes du Royaume afin de renforcer leur attractivité touristique et culturelle, promouvoir leur patrimoine civilisationnel et humain, et conserver leur vocation d’espace de vie, de travail, de création de richesses et de développement de l’économie sociale.

Ce nouveau programme, qui concerne 1.197 sites, porte sur la restauration et la réhabilitation du patrimoine historique de la médina de Fès (4 sites - 13,5 MDH), la requalification et la mise à niveau des espaces urbains (9 sites - 105,55 MDH), le renforcement de l’attractivité touristique et économique de cette Cité-Musée (33 sites - 87,5 MDH), le développement des équipements sociaux de proximité (171 sites - 263,45 MDH) et le traitement du bâti menaçant ruine (980 sites - 200 MDH).

Par la suite, sa majesté a présidé la cérémonie de signature de la convention de partenariat et de financement relative au programme de valorisation des activités économiques et d’amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès (2020-2024). Elle a été signée par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, et la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb.

Cette convention a également été signée par la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, le Wali de la Région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, le président du Conseil Régional de Fès – Meknès, Mohand Laenser, et le directeur général de l’Agence pour le Développement et la Réhabilitation de la médina de Fès (ADER), Fouad Serrhini.

Le Souverain a, ensuite, visité le chantier de restauration de Foundouq Khrachfiyine, un projet qui s’inscrit dans le cadre du programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Fès (2018-2023), dont la convention de partenariat et de financement avait été signée sous la présidence du roi le 14 mai 2018 à Rabat.

D’un coût global de 6 MDH, le projet de restauration de Foundouq Khrachfiyine devra, au terme des travaux, participer à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine historique, à la promotion des métiers artisanaux dans les foundouqs et à l’amélioration des conditions de travail des artisans.

Doté d’une enveloppe budgétaire de 583 MDH, le programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Fès porte sur la restauration de 11 monuments historiques et sites emblématiques, de 10 lieux de culte (mosquées et école coraniques) et de 40 lieux de bien être (Hammam, fontaines et lieux sanitaires), la réhabilitation de 39 lieux d'artisanat et de commerce traditionnel, l’amélioration du paysage urbain et du cadre bâti (17 sites) et la réhabilitation de Dar Al Makina.

Pour ce qui est de l’état d’avancement de ce programme, 18 projets ont déjà été achevés, 17 sont en cours de travaux, 38 en cours de lancement et 45 seront lancés avant la fin de l’année en cours.

Toujours dans le cadre du renforcement de l’attractivité touristique de la médina de Fès et de l’amélioration des conditions de vie de ses habitants, un programme d’aménagement de parkings, de réhabilitation des espaces publics et d’installation d’un dispositif d’information (2017-2022) est en cours d’exécution.

Ce programme, qui nécessite un investissement de l’ordre de 400 MDH, ambitionne l’amélioration de l’accessibilité à l’ancienne médina à travers l’aménagement de huit parkings (Bin lamdoun, Bab Guissa, Bab Jdid, Bab Hamra, Ain Azliten, Oued Zhoun, Bab Boujloud, Sidi Bounafae), le pavage des rues, ruelles, places et placettes, la réhabilitation des ouvrants, l’adressage des rues, ruelles, places et placettes de la Médina et l’installation de bornes d’information au service des habitants, des visiteurs et des touristes.

Les travaux d’aménagement des parkings de Bin lamdoun, Bab Guissa, Bab Jdid, Bab Hamra, Ain Azliten et Oued Zhoun sont en cours. Le lancement de ceux des parkings de Bab Boujloud et de Sidi Bounafae est prévu durant l’année en cours.

Ce programme connait un taux de réalisation avancée dans la mesure où les projets de réhabilitation des ouvrants (portes, mamouni, auvents) sont déjà achevés, alors que le taux d’avancement des projets de pavage des rues, ruelles, places et placettes est de 44 pc, d’adressage des rues, ruelles, places et placettes de la Médina de 74 pc, et d’installation de bornes d’information de 75 pc.

En somme, ces programmes font suite à ceux de restauration des monuments historiques et de traitement des bâtiments menaçant ruine déjà réalisés et qui avaient porté sur la restauration de 27 monuments historiques, notamment des médersas, des foundouqs, des ponts, des souks, des tanneries, et des bordjs, ainsi que sur le traitement de plus de 2.200 édifices menaçant ruine dans l’ancienne médina.

Des milliers d’habitants de l’ancienne médina de Fès se sont massés, à cette occasion, le long du chemin qui mène à la Place R’cif et au Foundouq Khrachfiyine, pour exprimer leurs marques de fidélité et de loyalisme au souverain et leur profonde gratitude à l’auguste personne du souverain pour cette visite bénie.