Le Roi félicite l’Émir du Koweït à l’occasion du 3ème anniversaire de son accession au pouvoir

Dans ce message, le roi Mohammed VI exprime, en son nom et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations à l’Émir de l’État du Koweït, implorant le Très-Haut de lui accorder davantage de réussite et de succès dans sa sage conduite du peuple koweïtien frère.

À cette occasion, le Souverain salue la profondeur des liens de fraternité unissant les deux pays, qui constitue un acquis important pour enrichir les relations bilatérales distinguées basées sur l’estime mutuelle, l’entente amicale et la solidarité agissante.

Le Roi affirme sa détermination à œuvrer de concert avec le cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah en vue de renforcer l’action commune et promouvoir les moyens de coopération bilatérale dans divers domaines et en élargir les perspectives, au service des intérêts des deux pays et peuples frères.