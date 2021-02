© Copyright : DR

Kiosque360. Le PAM a été le premier parti à cautionner les têtes de listes pour les élections législatives dans la préfecture de Marrakech. Le RNI l’a suivi en désignant ceux qui conduiront les têtes de listes dans la ville ocre, aussi bien pour les élections législatives que communales.

Les responsables du PAM à Marrakech ont tranché sur la question de la désignation des têtes de listes pour les élections législatives prévues pour l’été prochain. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du mercredi 24 février, que la présidente du Conseil national du parti, Fatima Zahra Mansouri, conduira la liste dans la circonscription Marrakech Médina Sebaa. Par ailleurs, Fatima Zahra Ben Taleb, membre de la Chambre des conseillers, ainsi que le président de l’Ordre des médecins de Marrakech, Tarik Hanich, vont conduire les listes du parti respectivement dans les circonscriptions de Gueliz-Ennakhil et Ménara.

Le PAM a ainsi été le premier parti à cautionner les têtes de listes en choisissant deux femmes et un homme disposant de compétences dans la médecine, l’économie et le droit. Pour sa part, le RNI a cautionné la candidature des têtes de listes pour les prochaines élections législatives dans les trois circonscriptions de la préfecture de Marrakech (Ménara, Gueliz Ennakhil, Médina Sidi Youssef Ben Ali). Il s’agit de l’adjoint de l’arrondissement de Ménara, Abdelwahad Chafiki, de l’ancien parlementaire et président de la commune Harbil-Tamansourt, Smael Barhoumi, ainsi que de Younès Benslimane, premier adjoint du maire de Marrakech et transfuge du PJD.



Le quotidien Assabah rapporte que les responsables du RNI à Marrakech ont cautionné une partie des têtes de listes pour les élections communales. Il s’agit d’Abdelwahad Chafiki qui conduira la liste du parti dans l’arrondissement de Ménara, d’Abdeslam Akkari, lui aussi transfuge du PJD, qui dirigera la liste de la Colombe dans l’arrondissement de Marrakech Médina, de Moulay Abdelmalek Mansouri, ancien délégué de la Santé dans la province de Kelaâ des Sraghna, désigné comme tête de liste dans l’arrondissement Ennakhil. Cependant, les responsables du PAM à Marrakech n’ont pas encore tranché sur les noms qui seront désignés comme têtes de listes dans les arrondissements de Gueliz et de Sidi Youssef Ben Ali.