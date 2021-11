© Copyright : DR

Kiosque360. Le régime militaire algérien mène et finance une guerre cybernétique afin de nuire au Maroc, en se faisant passer pour la victime. Cette rage s’est accentuée après les cuisants échecs diplomatiques. Depuis, le régime algérien tente plus que jamais de porter préjudice à l’intégrité territoriale du Royaume.

Pour s’attaquer au Maroc et nuire à son image et ses institutions, le régime algérien ne lésine pas sur les moyens et recourt à toutes les manœuvres pour y parvenir. En effet, ce feuilleton de l'escalade du régime militaire algérien contre le Royaume est entretenu, alimenté et actualisé par les responsables du voisin de l’Est, qui tentent de manipuler et d’instrumentaliser n’importe quel événement.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la dernière hasardeuse sortiede Ammar Belhimer, ministre algérien de la Communication et porte-parole des généraux, véritables détenteurs du pouvoir en Algérie, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 4 novembre. Ce porte-parole du pouvoir militaire avance que pas moins de «100 sites électroniques et médias marocains mènent une guerre électronique contre l’Algérie». Ces médias, a-t-il encore renchéri, «sont soutenus par la France et Israël et les autorités marocaines mobilisent et utilisent des influenceurs contre l’Algérie».

Et, pour habiller ses propos d’une certaine crédibilité, Ammar Belhimer s’est référé aux dernières déclarations du président algérien Abdelmajid Tebboune qui avait avancé que «97 sites s’activaient dans une guerre cybernétique contre l’Algérie». Or, souligne le quotidien, c’est bien le pouvoir algérien qui finance des sites et des pages sur les réseaux sociaux pour s’attaquer au Maroc et porter préjudice à ses institutions. En effet, des comptes anonymes et des faux comptes, pilotés par des Algériens travaillant à la solde du pouvoir algérien, ciblent le Maroc et manœuvrent sur tous les fronts pour induire en erreur l’opinion publique.

D’après les sources du quotidien, ces voix électroniques du régime militaire ont tenté d’exploiter les dernières manifestations organisées au Maroc contre le pass sanitaire, en les décontextualisant pour les présenter autrement, allant jusqu’à accuser des responsables marocains d'user de terreur. La finalité de la manœuvre est d’orienter ces manifestations pour laisser entendre qu’elles sont organisées contre le régime marocain. C’est ainsi que des pages de groupes anti-vaccin au Maroc ont été piratées par des Algériens, qui y ont posté des messages hostiles au Royaume et à ses institutions.

La manœuvre a d’ailleurs été mise à nu par des spécialistes marocains qui ont dévoilé les stratagèmes de cette guerre électronique menée par le pouvoir algérien, font savoir les mêmes sources du quotidien. Ces déclarations du ministre algérien et les manœuvres des voix électroniques du régime algérien sur les réseaux sociaux s’inscrivent dans le cadre de la politique des hostilités de l’Algérie et de sa haine contre le Maroc. La rage de ce régime s’est accentuée après ses échecs cuisants sur la scène internationale.