© Copyright : DR

Kiosque360. A l’issue de la Coupe du monde, le professionnalisme et l’expertise de la délégation sécuritaire marocaine ont été salués par le pays hôte de la compétition, le Qatar. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le Qatar est reconnaissant envers le Maroc. La direction qatarie du centre de coopération policière internationale, mis en place pour assurer la sécurité lors de la Coupe du monde 2022, a réservé un accueil officiel aux représentants de la délégation marocaine à l’issue de la compétition mondiale de football, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 20 décembre.



Pour rappel, la délégation sécuritaire marocaine a apporté son expertise et son savoir-faire en matière de sécurité au pays organisateur de la Coupe du monde 2022, en participant pleinement au dispositif mis en place par le Qatar et à la couverture sécuritaire de l’événement planétaire. Cette coopération intervient suite à un accord conclu quelques mois plus tôt entre le Royaume et le pays hôte.



Ainsi, à l’issue de sa mission au Qatar, la délégation sécuritaire marocaine a été saluée par la direction qatarie du centre de coopération policière internationale. Cette dernière n’a pas tari d’éloges sur la participation marocaine au dispositif sécuritaire mis en place du 20 novembre au 18 décembre, tout en exprimant, à travers son directeur général, sa reconnaissance.

De leur côté, les représentants de la délégation sécuritaire marocaine ont exprimé, lors de la même réception, leur fierté d’avoir pris part au dispositif sécuritaire dédié au Mondial tout en saluant à leur tour la coopération entre le Maroc et le pays hôte. D’après eux, cette participation s’ajoute aux expériences marocaines dans la couverture sécuritaire des événements sportifs majeurs.