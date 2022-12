© Copyright : DR

Dans son édition du 21 décembre 2022, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que des groupes parlementaires sont revenus à la charge pour questionner la ministre de la Transition énergétique, Leila Benali, sur les raisons de la persistance de la hausse des prix des carburants au niveau national? malgré leur baisse sur le marché international.

«Quand les prix des carburants ont augmenté, le gouvernement l’a expliqué par la hausse des prix de l’énergie sur le marché international. Mais, quand les prix ont baissé sans se répercuter sur les prix à la pompe, le gouvernement a déclaré que le problème ne résidait pas dans la cherté des matières premières mais dans celle du raffinage et du stockage. Nous lui avons alors répondu que le Maroc disposait d’une raffinerie et de bacs de stockage. Mais, là encore, le gouvernement s’est empêtré dans ses contradictions en déclarant que la question du raffinage n’est plus une priorité», a martelé le président du groupe parlementaire du PPS, Rachid Hamouni, en s’adressant à la ministre.

Rachid Hamouni n’est pas le seul à avoir émis de vives critiques à l’égard du gouvernement de Aziz Akhanouch. La députée du PJD, Hind Bennani Rtel, n'y est pas non plus allée de main morte. Elle a reproché à l’Exécutif de n’avoir pas exécuté la décision du tribunal de commerce de Casablanca l’autorisant à louer, en 2020, les bacs de stockage de la raffinerie Samir quand le prix du pétrole ne dépassait pas les 20 dollars le baril.

Al Ahdath Al Maghribia souligne que la réponse de la ministre de la Transition énergétique, Leila Benali, a été très sèche. «Il fallait poser cette question en son temps car ce dossier a été traité par le précédent gouvernement. En effet, en mai 2020, le prix du baril du pétrole était autour de 20 dollars quand le précédent gouvernement a demandé l’autorisation au tribunal de commerce de Casablanca de louer les bacs de stockage. Cette juridiction a rendu un jugement favorable. Et c’est l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) qui a été chargé de la signature des contrats de location. Mais, après un an de tergiversations, rien n’a été fait, d’où l’ordonnance annulant l’exploitation des bacs de stockage du raffineur», affirme Benali.

Et la ministre de préciser que le gouvernement actuel demandera la location des bacs de stockage, si les prix du pétrole baissent et atteignent 20 dollars le baril. «Quant à la situation de la raffinerie Samir, elle reste très complexe en raison de l'accumulation des dettes pendant plus de 20 ans», rappelle Leila Benali.