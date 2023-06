Le Premier ministre Néerlandais en visite au Maroc, mercredi 21 juin

Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas, est attendu au Maroc pour une visite officielle le mercredi 21 juin, comme il l’a annoncé lui-même via une publication sur son compte Twitter. Le Royaume sera la dernière étape de la tournée africaine de Mark Rutte, entamée ce lundi 19 juin par la Namibie, avant un autre déplacement en Afrique du Sud.

De komende dagen bezoek ik Namibië, Zuid-Afrika en Marokko.



Landen op een groot en belangrijk continent, met enorm veel energie en potentie. Afrika en Europa hebben elkaar nodig en hebben elkaar veel te bieden. Bijvoorbeeld als het gaat om de klimaattransitie en dan in het… pic.twitter.com/DTuO97V9eL — Mark Rutte (@MinPres) June 19, 2023

«Dans les jours à venir, je vais visiter la Namibie, l’Afrique du Sud et le Maroc. L’Afrique et l’Europe ont besoin l’une de l’autre et ont beaucoup à s’offrir mutuellement», affirmé Mark Rutte, qui sera accompagné de Mette Frederiksen, Première ministre danoise, lors de ses visites en Namibie et en Afrique du Sud.

À Rabat, Mark Rutte aura des entretiens avec son homologue marocain, le Chef de gouvernement Aziz Akhannouch. Les deux responsables devraient examiner le renforcement des relations économiques bilatérales ainsi que d’autres questions liées à l’immigration et à la sécurité régionale.