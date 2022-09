© Copyright : Zakaria Rezouki / MAP

Kiosque360. Le ministre délégué et porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a balayé d’un revers de main tout remaniement ministériel en évoquant des facteurs politiques et constitutionnels. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Massae.

Le porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas a déclaré, jeudi 1er septembre, que le «gouvernement est harmonieux et travaille d’une manière collective tout en gardant le bon cap». Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du week-end (3 et 4 septembre), que le ministre qui répondait à une question sur un probable remaniement ministériel a indiqué que «le remaniement nécessite la combinaison de deux facteurs, politique et constitutionnel. Le premier volet a trait au débat au sein de la majorité et le second est lié aux dispositions constitutionnelles afférentes aux procédures des nominations».

Le porte-parole du gouvernement, qui intervenait au terme de la réunion hebdomadaire du conseil du gouvernement, a souligné «qu’au au vu des répercussions de la crise économique et sociale à l’échelle mondiale, le seul souci de l’Exécutif demeure la mise en œuvre du programme gouvernemental et la réponse adéquate aux attentes des Marocains». La majorité gouvernementale, poursuit-il, est consciente de la nécessite impérieuse d’affronter les profonds changements que connait le pays comme la rareté des précipitations, le manque d’eau et la hausse des produits énergétiques.

Le quotidien Al Massae souligne qu’abordant la rentrée sociale, le ministre a indiqué que «le gouvernement a achevé la première étape concernant le respect des engagements relatifs au volet social, y compris l’institutionnalisation du dialogue social. C’est ainsi que le gouvernement va se réunir, au cours du mois de septembre, avec les syndicats pour leur exposer le bilan des engagements auxquels il a souscrit et les rassurer sur le processus, qui est sur la bonne voie». Cette rencontre, poursuit-il, sera l’occasion de discuter de dossiers qui seront exposés par les syndicats, en précisant que le gouvernement est «prêt à être attentif, de manière spontanée, à toutes les propositions en fonction des moyens existants».