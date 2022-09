© Copyright : DR

Mahjoub Salek, coordinateur général de Khat Achahid («Ligne du Martyr») en référence à Mustapha El Ouali, a souligné hier, jeudi 22 septembre 2022, que «le Mouvement Sahraoui pour la paix» est devenu le véritable «représentant des populations sahraouies».

«Vous, représentants du peuple sahraoui, vous devez trouver une solution pour mettre fin à ce différend à travers des négociations avec le Maroc, l'ONU et son envoyé personnel», a indiqué Mahjoub Salek dans un message adressé aux participants à la 1ère Conférence internationale pour la paix et la sécurité au Sahara, qui se tient à Las Palmas.

«La campagne menée par le polisario contre cette conférence, à travers les insultes et les menaces, confirme que le Mouvement Sahraouis pour la paix est sur la bonne voie», a-t-il ajouté.

«Khat Achahid avec ses cadres, ses leaders et toutes ses composantes vous soutient pour trouver une solution à ce conflit qui n’a que trop duré, une solution qui sauve nos familles, nos femmes et nos enfants qui souffrent depuis 50 ans sous les yeux de dirigeants qui s’enrichissent au détriment de leurs souffrances», a-t-il expliqué.

«Vous êtes le symbole de la réforme et de la refonte. Le peuple sahraoui fonde beaucoup d’espoir sur vous, vous devez être au rendez-vous et à la hauteur», a conclu Mahjoub Salek.

La conférence internationale pour la paix et la sécurité au Sahara, qui se poursuivra ce vendredi, connaît la participation de plusieurs personnalités politiques espagnoles, chercheurs internationaux, journalistes et Chioukhs et notables des tribus sahraouies.

Lors de la séance inaugurale hier, jeudi 22 septembre 2022, plusieurs Chioukhs et notables de tribus sahraouies ont souligné que le plan d'autonomie présenté par le Maroc demeurait la seule et unique solution pour clore définitivement ce différend artificiel.

De son côté, l’ancien ambassadeur des Etats-Unis au Maroc (de 1997 à 2001), Edward Gabriel, a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à avancer vers une solution politique durable à la question du Sahara sur la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc.

«Le Maroc a présenté en 2007 une proposition qui a été qualifiée de sérieuse, crédible et réaliste par le Conseil de sécurité de l’ONU, qui est appelée à avancer vers cette solution avec le soutien des États-Unis», a affirmé Edward Gabriel, dans un message adressé aux participants à la 1ère Conférence internationale pour la paix et la sécurité au Sahara.