Le Maroc proposé à intégrer le commandement militaire de l’US CENTCOM

Le sénateur américain Mark Kelly, qui siège aux commissions des forces armées au Sénat américain, a déposé une proposition appelant à intégrer le Maroc dans le commandement militaire américain au Moyen-Orient (CENTCOM).

Al Ahdath Al Maghribia relaie, ce mardi 4 juillet, le fait que cette proposition vise à associer le Royaume aux exercices de l’armée américaine afin qu’il contribue à contrer la menace iranienne dans la région.

Sénateur démocrate de l’Arizona, Mark Edward Kelly, qui bénéficie d’une grande considération au Sénat américain, faisait partie d’une délégation américaine, composée de sénateurs démocrates et républicains, qui s’est rendue dans le Royaume au début de l’année 2023.

Kelly a officiellement présenté la recommandation d’intégration du Royaume dans le CENTCOM, et déploie actuellement de grands efforts pour que le Maroc participe à ces exercices.

Cette recommandation a été publiée sur son site officiel, via un communiqué dans lequel il a annoncé ses priorités dans le cadre de la présentation des propositions relatives au projet du budget de défense de l’armée américaine pour l’année 2024.

La loi proposée par le sénateur Kelly insiste sur la nécessité de procéder à des évaluations des menaces relatives aux «capacités nucléaires iraniennes».

Le texte vise à améliorer la coordination entre les États-Unis et les partenaires régionaux pour «faire face à la menace partagée de l’Iran tout en englobant le soutien à l’intégration du Maroc dans les exercices militaires dirigés par le CENTCOM».

Al Ahdath Al Maghribia souligne que la proposition de Kelly coïncide avec les préparatifs du Sénat pour recevoir les recommandations sur le projet de loi sur le budget de défense pour l’année 2024. Lequel budget est discuté à la lumière de la montée des menaces qu’affronte Washington depuis le début de l’opération russe en Ukraine et l’accélération de «l’expansion iranienne».

Les voix américaines qui appellent à tirer profit de l’expérience des Forces armées royales marocaines (FAR) et leur intégration dans les exercices américains en Afrique et au Moyen Orient traduisent la crédibilité dont bénéficient les différentes unités militaires marocaines.

A cela, il faut ajouter l’adhésion sérieuse et responsable dont ont fait preuve les différents cadres militaires au Maroc, grâce à l’expertise militaire accumulée par les FAR sur le terrain depuis des décennies.