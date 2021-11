© Copyright : DR

Cet exercice international, une première de ce genre, a eu lieu hier, mardi 16 novembre, au pavillon israélien de l'Exposition universelle de Dubaï. Il a réuni les autorités de l'aviation et de la cybersécurité de plusieurs pays, dont le Maroc.

La direction nationale israélienne de la cybersécurité a organisé hier, mardi 16 novembre, au pavillon israélien de l'Exposition universelle de Dubaï, un exercice international inédit, simulant une cyber-attaque de grande envergure contre le secteur de l’aviation. Selon le site spécialisé israeldefense.co.il, cette exercice a vu la participation des représentants des autorités aéroportuaires, des compagnies aériennes, d'avionneurs, d'autorités de cyber-cybersécurité et d'entreprises de spécialisées de plusieurs pays: Israël, les États-Unis, l'Allemagne, la Grèce, le Maroc, Bahreïn et les Émirats arabes unis.

Selon ce même site, c’est la première fois que des représentants de plusieurs pays se réunissaient pour simuler une cyber-attaque de ce type et travaillaient ensemble sur la façon de la gérer.

Le Maroc et Israël avaient signé, le 15 juillet dernier, un accord en matière de cyber-sécurité. Cet accord a été signé à Rabat, en présence de Yigal Unna, le directeur général de la cyber-direction israélienne, de son homologue marocain, le général El Mostafa Rabii, et du ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi.

L'accord porte sur "la coopération opérationnelle, la recherche et le développement et le partage d'informations et de connaissances", avait indiqué la Direction nationale israélienne de cybersécurité.

Selon Tamir Goren, directeur des technologies spéciales de l'unité technologique de la Direction nationale israélienne de la cyber-sécurité et ancien pilote, cité par le site israélien, «une organisation et une collaboration internationales sur cette question sont nécessaires, car au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à une augmentation du nombre de tentatives d'attaques contre le secteur de l'aviation dans le monde à différents niveaux de sophistication».

«L'aviation est devenue plus avancée sur le plan numérique et les communications entre diverses menaces ont considérablement augmenté les risques d'attaques. Il n'y a pas encore eu d'attaques ayant porté atteinte à la sécurité aérienne, néanmoins, le secteur de l'aviation et les autorités chargées de la cybersécurité intensifient leurs efforts dans ce domaine afin d'assurer la sécurité continue de l'aviation et sa continuité fonctionnelle», a ajouté cet expert israélien.