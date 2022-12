© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

VidéoLes gouvernements de Chine et du Maroc ont sont mis d’accord pour donner, dans un proche avenir, un nouveau souffle à leurs échanges commerciaux. Pour y parvenir, les deux parties ont décidé de créer un groupe de travail mixte ayant pour mission d’établir «une feuille de route» pour matérialiser cet ambitieux projet.

Le ministre du Commerce et de l’industrie, Ryad Mezzour, et l’ambassadeur de Chine à Rabat, Li Changlin, ont signé un mémorandum d’entente portant sur «la création du Groupe de travail sur la facilitation et la promotion des échanges commerciaux», a constaté Le360. A cette occasion, les deux parties ont mis en exergue les bonnes relations politiques existant entre les deux pays, expliquant que ce climat d’entente et de partenariat va favoriser le développement des échanges commerciaux et industriels.

Récemment, l’ambassadeur de Chine au Maroc a affirmé, dans un entretien avec Le360, que son pays est intéressé par la réalisation de la Ligne à grande vitesse (LGV) entre Marrakech et Agadir. «La Chine veut remporter ce marché», avait-il affirmé, avant d’indiquer que son pays et ses grandes banques sont en mesure d’accorder «à un taux préférentiel, les financement nécessaires à la réalisation de cette ligne».

«Nous avons la haute technologie, l’expertise et le financements adéquats pour réussir ce chantier. La Chine et ses entreprises, je le répète, sont prêtes à accomplir cet ouvrage», avait ajouté Li Changlin.

Sur le plan des relations économiques et commerciales, le diplomate avait révélé que le volume des échanges commerciaux entre la Chine et le Maroc avait atteint, en 2021, quelque 6,5 milliards de dollars, «un chiffre record jamais établi dans l’histoire des relations économiques et commerciales entre les deux pays», avait-il précisé.

Actuellement, selon Li Changlin, les deux pays «sont en train de se consulter pour tracer une autre stratégie de bonne coopération dans les années à venir». En tant qu’ambassadeur, a-t-il souligné, «je suis tout à fait optimiste quant aux perspectives de la coopération sino-marocaine».