La Chine, par la voix de son ambassadeur à Rabat, Li Changlin, s’est déclarée attachée au partenariat avec le Maroc dans différents domaines. Le diplomate a exprimé le vif intérêt que son pays porte à la réalisation du projet de la ligne à grande vitesse devant relier Casablanca et Agadir. «La Chine veut remporter ce marché», a-t-il déclaré.

Dans un entretien avec Le360, l’ambassadeur de Chine au Maroc, Li Changlin, a assuré que son pays dispose des moyens techniques et financiers pour assurer la réalisation du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse devant relier Casablanca et Agadir et auquel le Royaume accorde une grande importance pour le développement, entre autres, de ses Provinces du Sud.

Lors de cette rencontre, le diplomate a affirmé que le projet de la LGV (ligne à grande vitesse) lui tient particulièrement à cœur. «De nombreuses entreprises chinoises performantes s’intéressent à ce projet. Certaines d’entre elles ont déjà travaillé, lors de certaines étapes de ce projet, de concert avec les autorités compétentes marocaines», a indiqué Li Changlin. «En ma qualité d’ambassadeur de Chine, je voudrais vous dire que la Chine est disposée à participer à la réalisation de ce gigantesque projet».

Le diplomate a assuré que son pays et ses grandes banques sont en mesure d’accorder «à un taux préférentiel les financement nécessaires à la réalisation de cette ligne. Nous avons la haute technologie, l’expertise et le financement adéquats pour réussir ce chantier. La Chine et ses entreprises, je le répète, sont prêtes à accomplir cet ouvrage».

D’autre part, l’ambassadeur s’est longuement attardé sur la qualité de l’ensemble du partenariat maroco-chinois, affirmant qu’après la visite, en 2016, du roi Mohammed VI en Chine, les relations bilatérales ont atteint leur «vitesse de croisière».

«Tout d’abord, je pense que la confiance politique entre les deux pays s’est renforcée davantage notamment dans les enceintes internationales. Le Maroc a apporté jusqu’ici tout son soutien aux dossiers vitaux pour la Chine, y compris la question de Taiwan». «Le Maroc ne reconnaît qu’une Chine unie», s’est ainsi félicité l'ambassadeur.

Sur le plan des relations économiques et commerciales, le diplomate a révélé que le volume des échanges commerciaux entre la Chine et le Maroc a atteint, en 2021, quelque 6,5 milliards de dollars, «un chiffre record jamais établi dans l’histoire des relations économiques et commerciales entre les deux pays». Actuellement, selon Li Changlin, les deux pays «sont en train de se consulter pour tracer une autre stratégie de bonne coopération dans les années à venir». En tant qu’ambassadeur, a-t-il souligné, «je suis tout à fait optimiste quant aux perspectives de la coopération sino-marocaine».

Concernant l’intégrité territoriale du Maroc, l’ambassadeur a déclaré qu’il comprend l’importance que revêt ce dossier pour le Maroc. Et de rappeler que la Chine «a toujours eu une position constante. Cela fait quatre années consécutives que la Chine voté en faveur de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU».

«Nous pensons que toutes les parties prenantes devront, sous l’égide des Nations Unies, rechercher une solution politique, durable, acceptable par toutes les parties prenantes et la Chine est tout à fait favorable à la relance du processus politique pour régler ce problème vieux de plusieurs décennies. Voilà la position chinoise».

Abordant la réalisation, à l’avenir, de Tanger Tech, la cité industrielle et commerciale Mohammed VI, le diplomate chinois a indiqué que la récente signature de la convention de financement va faire avancer ce projet phare. Cette signature constitue une importante étape avant d’accueillir les investisseurs chinois et d’autres pays en vue de donner une valeur ajoutée à notre coopération stratégique», a conclu l’ambassadeur Li Changlin.