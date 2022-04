© Copyright : FAO

Le Maroc arbitrera la prochaine Conférence régionale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l'Afrique, prévue en 2024.

La 32e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique, qui se tient à Malabo, en Guinée Equatoriale, du 11 au 14 avril, a approuvé la candidature du Maroc pour abriter la prochaine Conférence Régionale de la FAO pour l'Afrique en 2024, a indiqué un communiqué de l'ambassade du Royaume en Italie.

Cet événement permettra de renforcer la coopération entre le Maroc, la FAO et les pays africains afin de relever les défis de la région en matière d'agriculture, de développement rural et de sécurité alimentaire.

La Conférence régionale est chargée de réaliser des consultations de haut niveau pour diagnostiquer les problèmes spécifiques de la région et les enjeux prioritaires, qui doivent être tenus en compte dans l'élaboration du programme de travail et le budget pour l'exercice biennal suivant, et en vue d'adapter les objectifs à plus long terme de l'Organisation aux besoins de la région.

La Conférence régionale peut adresser des recommandations aux Etats membres de la région, à la Conférence, au Conseil, au Directeur général et, par l'intermédiaire du Directeur général, à la Commission économique pour l'Afrique et aux Nations Unies.