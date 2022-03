© Copyright : DR

Jean Senahoun est le nouveau représentant de l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Maroc. Il succède à Florence Rolle, actuellement Représentante de la FAO au Pakistan.

Jean Senahoun, docteur en économie agricole de l’université de Hohenheim de Stuttgart en Allemagne et d’une maîtrise en économie agricole, il est aussi détenteur d'une Licence en science agronomiques de l’université du Bénin.

La carrière de Jean Senahoun s’étend sur plus de deux décennies, et s'est placée au service de l’analyse des politiques relatives à l’agriculture et au développement économique, de la gestion des programmes et des relations multilatérales.

Sa carrière débute en 1994 en tant qu’Assistant de recherche dans le Département des sciences économiques, agricoles et sociales de l’université du Bénin.

Jean Senahoun est chercheur associé en économie au Département des théories et politiques du développement agricole de l’Université de Hohenheim à Stuttgart en Allemagne de 1996 à 2000, et a également travaillé comme économiste pendant une courte période pour l’Agence allemande de coopération technique (GTZ) en 2000.

Il rejoint la FAO en 2000, en tant qu’économiste pour la Division de l’économie agroalimentaire (ESA) à Cotonou au Bénin, où il s’est distingué par son expertise dans l’amélioration des processus décisionnels sur les questions de sécurité alimentaire et de nutrition, de résilience, d’agriculture intelligente face au climat ainsi que les questions touchant à l’agro-industrie et à la transformation rurale.