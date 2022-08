© Copyright : DR

Le Maroc, qui sera représenté par le président de la Chambre des conseillers, Enaam Miyara, prendra part à la conférence internationale de l’Association des Sénats, shoura et conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe (ASSECAA) dont les travaux de trois jours sont prévus au Burundi.

Selon une source parlementaire marocaine autorisée, les membres de l’Association des Sénats, shoura et conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe (ASSECAA) auront à élaborer le plan d’action de l'association pour l’année prochaine afin de donner «un nouvel élan à la coopération entre les Parlements arabo-africains à travers le dialogue et la concertation».

Ce plan d’action devrait leur permettre de mieux défendre leurs causes lors des forums internationaux et auprès des organisations régionales et internationales.

L’ASSECAA, dont le siège est à Rabat, est présidée par Enaam Miyara. La dernière activité de ce regroupement parlementaire remonte à mars dernier, lorsque celui-ci a tenu son 11ème congrès à Rabat, en présence des présidents des Sénats d'Afrique et du monde arabe.

Miyara avait alors déclaré que l’association s’attelle à «organiser un certain nombre de rencontres et de forums, dont une réunion entre l’ASSECAA et l’Association des Sénats d’Europe». Il s’agira également de «préparer le deuxième Forum économique parlementaire afro-arabe et une réunion des Chambres de commerce et d'industrie d’Afrique et du monde arabe».