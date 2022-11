© Copyright : Khadija Sabbar/ Le360

VidéoLe soutien total du Souverain et son leadership dans l’organisation de la 9e édition du Forum mondial de l'Alliance des civilisations a été mis en avant par le haut représentant de l’Alliance des civilisations des Nations unies, Miguel Angel Moratinos, ce mardi 22 novembre 2022, à Fès.

Intervenant lors de l’ouverture du neuvième Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC), qui se déroule les 22 et 23 novembre 2022 à Fès, le haut représentant de cette Alliance, Miguel Angel Moratinos, s’est félicité du soutien total du Souverain et de son leadership dans l’organisation de ce Forum, notant que la ville de Fès compte une longue histoire d'entente et de coexistence.

Il a aussi souligné l’importance de l’Alliance des civilisations, qui œuvre pour une action internationale contre le fondamentalisme à travers la coopération et le dialogue interculturel et interreligieux, notamment dans un monde troublé et marqué par des tensions culturelles et religieuses, d’où l’intérêt d’une action commune pour les réduire et encourager plus de respect et de compréhension mutuelle.

«Le monde du XXIe siècle est un monde connecté, qui fait face à plusieurs défis. Beaucoup de crises affectent la communauté internationale, mais elles nous ont enseigné qu’il n'y a pas de frontières entre les différents pays», a signalé Miguel Angel Moratinos, faisant savoir que les différences culturelles et religieuses doivent être résolues dans le cadre d'un dialogue ouvert et de manière pacifique.

C’est dans ce contexte-là qu’il a noté que l'Alliance des civilisations peut constituer une plate-forme pour faciliter la compréhension et le respect des cultures et civilisations de chacun.

Selon le haut représentant, l’Alliance des civilisations, qui a eu pour priorité initialement de mettre fin aux discours de haine, doit aujourd’hui être, plus que jamais, un outil dont l’utilité soit bien comprise par les citoyens et les gouvernements, en apportant une valeur ajoutée, qui peut servir à résoudre des situations de tension.

Il convient de rappeler que c'est la première fois que le Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC) se réunit sur le continent africain.

Le Forum, dont le thème est : «Vers une alliance de paix: vivre ensemble comme une seule humanité», réunira plus de 50 ministres et chefs d'organisations internationales, des dirigeants politiques, des chefs religieux, des jeunes, des représentants du secteur privé et de la société civile, pour un échange d'idées sur un large éventail de problèmes mondiaux auxquels notre monde est confronté aujourd'hui.