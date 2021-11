© Copyright : MAP

Kiosque360. Le discours royal à l’occasion du 46e anniversaire de la Marche verte a été massivement relayé par les médias étrangers et commenté par les analystes internationaux.

Le 6 novembre dernier, le roi Mohammed VI adressait un discours à la Nation à l’occasion du 46e anniversaire de la Marche verte. Dans son discours, le souverain affirme que le Maroc n’engagera aucune démarche d’ordre économique ou commercial avec les pays qui affichent des positions floues ou ambivalentes sur l’intégrité territoriale du Royaume.

Le roi Mohammed VI a tenu à exprimer sa considération aux pays et aux groupements qui ont des liens avec le Maroc par des conventions et des partenariats et pour lesquels les provinces du sud constituent une partie intégrante du territoire national. Le souverain a mis en garde les pays aux “positions floues ou ambivalentes”. “Nous déclarons que le Maroc n’engagera avec eux aucune démarche d’ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain”.

Ce discours royal a été largement commenté par les médias étrangers. Dans sa livraison du 9 novembre, Al Ahdath Al Maghribia fait un tour d’horizon des différents médias qui ont relayé le contenu du discours royal. A commencer par l’agence de presse russe Tass qui a repris dimanche de larges extraits du discours du souverain, tout en soulignant la volonté du Maroc de trouver une solution politique à la question du Sahara.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, l’agence de presse russe a mis l’accent plus particulièrement sur la réaffirmation par le souverain de son soutien au cessez-le-feu et la poursuite de la coordination et la coopération avec la Minurso, tout en notant que pour le Maroc, le Sahara n’est pas un sujet de négociations. Et de préciser que si le Maroc entreprend des négociations, c’est surtout pour parvenir à un règlement pacifique sous l’égide de l’ONU.

Le discours royal a également intéressé plusieurs experts étrangers. Al Ahdath Al Maghribia cite ainsi l’exemple de l’analyste américaine, Irina Tsukerman, pour qui le discours du roi Mohammed VI est “visionnaire et pragmatique” dans le sens qu’il pose clairement les fondements pour hâter le règlement définitif de la question du Sahara et favoriser la paix et la stabilité régionale.

Pour l’analyse américaine, le souverain a “décliné de manière claire les engagements du Maroc en ce qui concerne la défense de sa souveraineté, son apport à la résolution pacifique du conflit, et a clarifié et définit ses relations avec ses alliés proches et les autres pays en général”, précise-t-elle. Celle-ci fait référence au message fort du roi Mohammed VI en faveur du processus politique conduit par l’ONU au sujet du différend régional artificiel autour du Sahara, dont la marocanité "ne sera jamais à l’ordre du jour d’une quelconque tractation".