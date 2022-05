Accompagné de Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Henk van Essen, délégué de la Police des Pays-Bas, a effectué, mardi 10 mai 2022, une visite au siège du Bureau central d'investigation judiciaire (BCIJ), qui se trouve à Salé.

La visite du délégué de la police des Pays-Bas au siège du BCIJ est intervenue à l’issue de la signature, hier, d’une «déclaration d’intention» de coopération entre la DGSN et la DGST d’un côté, et la police des Pays-Bas de l’autre.

Cette «déclaration d’intention» définit les volets et les formes de la coopération bilatérale dans divers domaines sécuritaires d'intérêt commun et émane de la volonté commune de consolider les relations de coopération entre les services de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire national, d'une part, et ceux de la police des Pays-Bas, d'autre part.

Selon un communiqué de la DGSN, la déclaration d'intenttion constitue un «accord-cadre» visant à organiser et à appuyer la coopération bilatérale, que ce soit en termes d’échanges d’informations ou de raffermissement de la collaboration dans le domaine des investigations pénales et de la formation policière, ainsi que le partage d'expertises, d'expériences et de connaissances ayant trait à l’action sécuritaire.

L’accord définit également le champ de coopération entre les deux pays en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, la criminalité liée aux drogues et au trafic illégal d'armes à feu, les crimes financiers et économiques, dont le blanchiment d'argent provenant d’activités illicites, la traite d'êtres humains et l'immigration clandestine, en plus de la cybercriminalité liée aux nouvelles technologies,

Un point focal central a été désigné au niveau de la DGSN, ainsi qu'au niveau de la police des Pays-Bas, avec pour mission de faciliter et d'accélérer l'échange de correspondances, de communications et de demandes nécessaires à la coopération bilatérale, a indiqué la DGSN.