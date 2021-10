© Copyright : MAP

Le Conseil de gouvernement a tenu, ce lundi 11 octobre 2021, par visioconférence, sous la présidence de Aziz Akhannouch, sa première réunion consacrée à l'examen des grandes lignes du programme gouvernemental.

Selon un communiqué du département du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le programme gouvernemental vise à réaliser la transformation économique et sociale qui tire son essence et sa philosophie des directives royales, basées sur la promotion des valeurs de cohésion sociale, d'égalité des chances, d'efficacité et de transparence, et consiste à mettre en œuvre le contenu du nouveau modèle de développement.

Ce programme, qui s'appuie sur les contenus des programmes des partis de la majorité portant sur des engagements clairs en réponse aux aspirations des citoyens, repose sur des axes fondamentaux visant à soutenir les piliers de l'2tat social, à stimuler l'économie nationale de manière à promouvoir l'emploi et à consolider la bonne gouvernance dans la gestion publique, indique la même source.

Au cœur des priorités de ce programme figurent notamment la poursuite de l'amélioration de la rentabilité de certains secteurs et la mise en œuvre des stratégies antérieures ayant donné des résultats positifs et prometteurs.

Ce programme, ajoute le communiqué, constituera la base de la contractualisation avec le Parlement et les citoyens, et une charte d'honneur à travers laquelle le gouvernement s'engagera à mobiliser toutes les forces vives et les énergies des acteurs économiques et sociaux du pays afin de concrétiser ses promesses.

Par la même occasion, le chef du gouvernement a également souligné la détermination de son cabinet à être à la hauteur de l’ambition du roi Mohammed VI, qui cherche constamment à réunir les conditions d'une vie digne pour les citoyens et à faire du Maroc un pays pionnier sur les plans régional et international.

"Le discours royal à l’ouverture de la session législative nous met tous, de manière claire, devant les défis externes et internes auxquels notre patrie est confrontée", a affirmé Aziz Akhannouch, lors de cette réunion consacrée à la présentation des grandes lignes du programme gouvernemental.

Le chef du gouvernement a précisé que le nouveau processus dans lequel le gouvernement est engagé, après la confiance royale et la confiance des Marocains, exige de traiter les attentes et les aspirations placées dans ce gouvernement de manière sérieuse, tout en étant conscient du caractère décisif des étapes actuelle et à venir.

Il a relevé que le contexte exceptionnel, auquel le Maroc est confronté, requiert un engagement affirmé et une grande mobilisation aux plans interne et externe. Au niveau extérieur, il s’agit de renforcer les acquis et de soutenir la première cause nationale du pays, et de consolider l’aura et la place dont jouit le Royaume à l'échelle continentale et internationale, grâce à la vision perspicace du Roi.

Au plan intérieur, a-t-il poursuivi, il s’agit de sortir de la crise imposée par les répercussions de la pandémie de Covid-19, avec ce qu’elle implique en termes de réformes nécessaires des secteurs importants et vitaux, et de dépasser les problématiques et les dysfonctionnements devenus inadmissibles dans le Maroc d’aujourd’hui.