Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu ce mardi 18 octobre 2022 à Rabat, le vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI), Ricardo Mourinho Félix qui effectue une visite de travail au Maroc. Les échanges ont porté, notamment, sur la réforme du secteur public et l’accélération du chantier de la transition numérique.

Cette rencontre a été l’occasion de mettre l’accent sur l'importance du partenariat qui unit le Maroc et la Banque européenne d'investissement, d’examiner les moyens de le renforcer et d’accompagner les stratégies élaborées par le Maroc, visant notamment la réforme du secteur public, l’accélération du déploiement du chantier de la transition numérique et la simplification des procédures et prestations de l’administration publique, souligne un communiqué du département du chef du gouvernement.

Lors de cet entretien, Aziz Akhannouch a, par ailleurs, salué l’action de la BEI, dans le contexte de la pandémie, qui a mis en place des mécanismes qui ont permis d'accélérer la simplification des procédures d'approbation des projets et le décaissement des aides.

Cette visite intervient dans un contexte marqué par l’intérêt particulier que le gouvernement porte à l’amélioration du climat des affaires et à l’encouragement et l’attraction des investissements, en tant que levier essentiel pour la promotion de l’économie nationale, à travers la nouvelle Charte de l’investissement, et ce, conformément aux hautes orientations royales, souligne ce même communiqué.