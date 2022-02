© Copyright : US Army

Le général Stephen Townsend, chef du commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (Africom), a fait part, le 3 février dernier, de la préoccupation des Etats-Unis face à la montée des tensions entre le Maroc et l’Algérie. C’est la première fois qu’un haut-gradé de l’armée américaine s’exprime ouvertement sur les tensions entre les deux pays.

«Oui, bien sûr!»: telle est la réponse sans équivoque formulée par le général Stephen Townsend, à la question de savoir si la confrontation entre le Maroc et l’Algérie était prise au sérieux par les États-Unis.

«Nous prendrions au sérieux les combats entre tous les pays du continent. Mais n'avons pas vu de combat réel», a ajouté ce haut gradé de l’armée américaine, lors d’une conférence de presse organisée le jeudi 3 février, en marge des travaux du Congrès des chefs de la défense des Etats d’Afrique, qui réunit les chefs des états-majors des pays du continent africain et le Commandement militaire américain en Afrique (AFRICOM), du 1er au 4 février 2022 à Rome.

«Les deux pays sont soucieux de leur souveraineté et leur intégrité territoriale. Ils ont malheureusement développé au fil des ans une suspicion l’un envers l’autre», a affirmé le général Towsend, qui connaît bien le Maroc, puisqu’il y dirige chaque année les manœuvres de l’African Lion, l’exercice militaire le plus important du continent.

Entre les lignes de cette déclaration, on comprend que le commandant de l’Africom fait allusion à la préoccupation marocaine de préserver son intégrité territoriale, étant donné que c’est bien Alger qui est hostile à l'intégrité territoriale de son voisin de l’Est, armant et finançant les séparatistes du Polisario depuis des décennies. Le Maroc pour sa part n’a jamais eu une action hostile à l’intégrité territoriale de l’Algérie. Le message du général Towsend sera sans doute compris par le régime algérien.

Le chef de l’Africom a fait savoir par ailleurs que «l’engagement des Etats-Unis dans cette crise entre les deux pays est de leur demander de favoriser une voie accommodante en vue de reprendre le dialogue et de dépasser leurs différends».

C'est la première fois qu'un haut gradé de l'armée américaine s'exprime ouvertement sur les tensions entre le Maroc et l’Algérie. La dernière visite officielle au Maroc du chef de l’Africom date de juin 2021, lors de la 17e édition de l’exercice militaire African Lion, qui s’est tenu dans plusieurs ville du Royaume. «African Lion est notre exercice le plus important et le plus important en Afrique», avait affirmé le général Towsend à cette occasion.

Le 25 janvier dernier, l'état-major de la Zone Sud a abrité la réunion de planification principale de l’exercice African Lion 2022, avec la participation des représentants de plusieurs pays dont le Maroc et les Etats-Unis.

Prévu pour se dérouler du 20 juin au 1er juillet 2022 dans les régions d’Agadir, Tan Tan, Mahbès, Taroudant, Kénitra et Ben Guérir, l'exercice African Lion 2022 vise le développement de l’interopérabilité technique et procédurale entre les FAR et les forces des pays participants ainsi que l’entraînement sur la planification et la conduite des opérations interarmées dans un cadre multinational.

Quant à la dernière visite de Towsend en Algérie, elle remonte au 27 septembre 2021. Durant cette visite, consacrée à la situation au Maghreb et dans la région du Sahel, le chef de l’Africom s’est entretenu avec le président Abdelmadjid Tebboune et le chef d’état-major de l’armée algérienne, le général Saïd Chengriha.